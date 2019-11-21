Названы авто, которые меньше других дешевеют с возрастом 2 21.11.2019, 22:12

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Аналитики составили рейтинг.

Самыми ликвидными оказались автомобили корейских марок, которые после трех лет эксплуатации сохранили 78,13% начальной стоимости.

Об этом сообщают аналитики «Автостата», изучившие показатели остаточной стоимости 87 массовых и 75 премиальных моделей 2016 года выпуска, передает auto.rambler.ru.

На втором месте по ликвидности оказались японские авто — их спустя три года продают в среднем за 73,96% от изначальной цены.

Третью строчку рейтинга заняли российские марки с показателем 70,69%.

В массовом сегменте самыми ликвидными стали Mazda (81,75%), Renault (78,91%), Toyota (78,81%), Hyundai (78,73%) и Skoda (77,99%).

Что касается моделей, то меньше других теряют в цене Hyundai Solaris — за три года он сохраняет до 89,69% от первоначальной цены, Mazda CX-5 (87,43%), KIA Rio (87,32%) и Hyundai Creta (87,5%).

Среди премиальных брендов лучший результат показали японские (70,73%), европейские (67,67%) и американские (67,67%). Корейский премиум-бренд Genesis, по данным «Аналитиков», сохраняет 44,21% стоимости. Пятерку лидеров составили марки Volvo (77,73%), Lexus (77,2%), Porsche (75,59%), MINI (75,2%) и Jeep (74,26%).

В списке моделей также лидирует Volvo с V40 Cross Country (87,98%), Audi Q7 (83,4%), Lexus RX (81,41%), Audi TT (81,36%). Замыкает пятерку лидеров Volvo S60 Cross Country (79,72%).