На Майдане в Киеве прошло вече «У нас есть достоинство» 1 21.11.2019, 22:38

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21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Он был учрежден в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране.

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Трансляцию ведело espreso.tv в Facebook.