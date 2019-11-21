На Майдане в Киеве прошло вече «У нас есть достоинство»1
- 21.11.2019, 22:38
21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.
Он был учрежден в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).
21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране.
Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.
Трансляцию ведело espreso.tv в Facebook.