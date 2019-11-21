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Правда о «выборах»
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На Майдане в Киеве прошло вече «У нас есть достоинство»

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  • 21.11.2019, 22:38
На Майдане в Киеве прошло вече «У нас есть достоинство»
Архивное фото

21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.

Он был учрежден в 2014 году в честь начала двух революций – Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013–2014 годы).

21 ноября 2013 года в Киеве из-за отказа правительства подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом начался митинг на Майдане, который перерос в массовые протесты по всей стране.

Закончился Евромайдан в конце февраля 2014 года бегством тогдашнего президента Виктора Януковича в Россию.

Трансляцию ведело espreso.tv в Facebook.


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