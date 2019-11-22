Зачем арабским шейхам Лукашенко? 22.11.2019, 8:27

Совместные проекты Дроздов и ОАЭ вызывают скепсис у экономистов.

У Беларуси появился новый «стратегический партнер» – Арабские Эмираты, – готовый построить нам международный финансовый центр. Так ли это на самом деле? Что может скрываться за интересам арабских шейхов к Беларуси? Разбирались журналист Станислав Ивашкевич и экономист Сергей Чалый в новом аналитическом издании программы «Давайте разбираться» на телеканале «Белсат».

Экономист Сергей Чалый скептически относится к строительству арабами нового финансового центра в Минске. Специалист считает, что сама идея построения финансового центра в стране с нерыночном статусом экономики и с неразвитым фондовым рынком – абсурд. По мнению Чалого, подобные предложения инвесторам – очень плохой знак.

«Люди, понимая, в каком плачевном состоянии белорусское хозяйство и белорусские власти, понимая, что дальше будет только хуже, вынуждают их верить в чудо. Чудо создания мирового финансового центра», – уверен специалист.

Ведущие программы вспоминают опыт продажи земли в Минске арабским инвесторам. 1 марта 2010 года участок в самом центре города указом главы страны без аукциона продали в три раза дешевле его кадастровой стоимости для строительства гостиницы, объектов инженерной инфраструктуры и торгово-развлекательных центров. В 2012 году сами арабы из Омана отказались от реализации этого проекта, ссылаясь на его нерентабельность. В 2013 году государство собственным решением конфисковало у них этот участок безвозмездно, не возвращая 10 миллионов долларов, за которые этот участок был куплен. В 2015 году нашелся новый инвестор из Арабских Эмиратов, который планирует построить там гигантский гостиничный комплекс.

Чьи деньги, по мнению специалиста, приходят в Беларусь под видом инвестиций из Арабских Эмиратов? Почему в Беларуси разгоняются зарплаты и понижаются ставки, но инфляция – все равно низкая? Что может происходить с отечественными хозяйством в обозримом будущем? Ответы на эти и другие вопросы смотрите в видео.