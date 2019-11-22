Президент Сербии обвинил Россию в шпионаже 22.11.2019, 8:30

Александр Вучич потребовал объяснений.

Сербские спецслужбы раскрыли широкомасштабную разведывательную операцию, которую совместно осуществляли российские шпионы и сербские военные. Об этом в четверг заявил президент Сербии Александр Вучич, сообщает «Голос Америки».

Вучич выступил с заявлением после заседания Совета национальной безопасности, созванного президентом после публикации в YouTube видео, на котором сотрудник российских спецслужб передает деньги гражданину Сербии в Белграде.

Сербские власти назвали имя россиянина, передающего деньги, – им оказался подполковник Георгий Клебан, бывший сотрудник военного атташе в посольстве России в Белграде. Его сербский визави – офицер сербской армии в отставке, его полное имя президентом названо не было. Вучич упомянул только об инициалах – З.К.

По словам президента, встреча состоялась в декабре прошлого года. Вучич не уточнил, кто именно осуществил видеосъемку встречи Клебана с З.К.

Сербские агенты, следившие за З.К., не смогли провести видеосъемку встречи Клебана и его сербского источника «кроме как издалека», так как к российскому офицеру была приставлена охрана. Однако им удалось это сделать в других случаях, рассказал Вучич.

«В нескольких случаях сербские спецслужбы собрали аудио- и видеодоказательства контактов между подполковником Клебаном и служащими сербской армии», – заявил президент во время пресс-конференции.

Вучич заявил, что у Сербии есть доказательства в отношении других российских шпионов, упомянув о десяти контактах с тремя источниками. Он также обвинил военных представителей нескольких западных стран в шпионаже в Сербии.

Однако президент добавил, что шпионский скандал не должен повредить российско-сербским отношениям, так как, по словам Вучича, «президента Путина об этом не проинформировали».

«Мы не изменим свою политику в отношении России, которую мы рассматриваем как братскую и дружественную страну..., но мы усилим нашу защиту в области разведки... Сегодня я спросил российского посла об одной-единственной вещи. Я спросил его: «Зачем?» – сказал Вучич.