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Зеленский предложил египетскому миллиардеру инвестировать в Украину

  • 22.11.2019, 8:41
Зеленский предложил египетскому миллиардеру инвестировать в Украину
Владимир Зеленский
Фото: РИА Новости

Президент Украины заявил, что «начал приватизацию с себя».

В четверг, 21 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с египетским миллиардером, главой компании Orascom Investment Holding Нагибом Онси Савирисом и предложил ему сделать инвестиции в Украину.

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Египетский бизнесмен сообщил, что интересуется возможностью инвестировать в Украину. В свою очередь Владимир Зеленский рассказал Нагибу Савирису о процессе проведения в государстве структурных реформ, направленных на привлечение инвестиций в экономику.

«Мы начали процесс приватизации с себя — первыми предприятиями, которые переданы на приватизацию, были именно те предприятия, которые подчинялись Офису президента. Среди них есть интересные объекты для инвестиций в недвижимость, в частности — гостиницы Украина и Днепр. Поскольку в вашем портфолио есть ряд очень успешных проектов в сфере туризма и гостиничного бизнеса, хочу пригласить вас принять участие в конкурсах на приватизацию. Также вам могут быть интересны туристические объекты по всей Украине», — сказал Зеленский бизнесмену.

Кроме того, Зеленский предложил Савирису рассмотреть возможность инвестирования в банковский сектор Украины.


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