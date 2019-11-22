Спасибо, Аня! 12 Владимир Шило

22.11.2019, 9:04

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АННА ТОЛЧИКОВА

Зло и тьма, хоть на минуту, но отступили.

Лучшее, что произошло со мной за последнее время — знакомство с Аней Толчиковой.

Ощущение, что полярная ночь накрыла Беларусь. Выросло целое поколение, которое не помнит как выглядит Солнце. И, в отличие от природной, мы не знаем, когда закончится эта политическая полярная ночь.

Нас посыпали дустом, выжигали огнем. Апатия, усталость, потерянная вера…

И тут вдруг— как чудо, как луч Солнца. Аня. И зло, и тьма хоть на минуту, но отступают. Не вытравить жажду к истине, к справедливости! Спасибо, Аня!

Владимир Шило, «Фейсбук»