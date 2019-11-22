Солдаты почетного караула Литвы и Польши провели репетицию прощания с Калиновским 22.11.2019, 9:14

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Фото: Денис Дзюба / «Белсат»

Тренировка прошла на Старых Росах в Вильнюсе.

«Белсат» посетил кладбище Старые Росы в Вильнюсе, где проходит репетиция торжества перезахоронения двадцати участников восстания 1863-1864 годов.

Почетные караулы Литвы и Польши провели генеральную репетицию торжественной церемонии перезахоронения, которая начнется буквально через час, сообщает «Белсат».

Польские харцеры зажгли свечи над могилами тех повстанцев, которые избежали повешения на Лукишках и сумели вернуться из Сибири.

«Общественный комитет опеки над Старыми Росами и Организация польских харцеров в Литве решили почтить память повстанцев 1863-1864 годов 21 ноября, так как завтра, 22 ноября, в связи с мерами безопасности мы бы не могли сделать», – рассказала «Белсату» Алина Оболевич из Польского дискуссионного клуба.

Музыканты из литовской армии на Росах. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

В часовню вносят ящики, на которых во время торжеств будут стоять гробы повстанцев. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Схема размещения руководителей и участников восстания. Останки Калиновского будут находиться в гробу под номером 2. На схеме видны места почетных гостей и журналистов. Фото – Денис Дзюба / «Белсат»

Герб восстания 1863-1864 годов на модели гроба Зигмунда Сераковского. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Солдаты из Литвы и Польши во время репетиции церемонии перезахоронения повстанцев. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Польские солдаты репетируют церемонию торжества перезахоронения повстанцев 1863-1864 годов. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Музыканты из литовской армии на Росах. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Члены общественного комитета опеки над Старыми Росами возлагают свечи на могиле одного из участников восстания 1863-1864 годов. 21 ноября 2019 года. Фото — Денис Дзюба / «Белсат»

Солдаты почетного караула Литвы и Польши греются в автобусе. Фото – Денис Дзюба / «Белсат»