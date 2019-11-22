Солдаты почетного караула Литвы и Польши провели репетицию прощания с Калиновским
22.11.2019, 9:14
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Тренировка прошла на Старых Росах в Вильнюсе.
«Белсат» посетил кладбище Старые Росы в Вильнюсе, где проходит репетиция торжества перезахоронения двадцати участников восстания 1863-1864 годов.
Почетные караулы Литвы и Польши провели генеральную репетицию торжественной церемонии перезахоронения, которая начнется буквально через час, сообщает «Белсат».
Польские харцеры зажгли свечи над могилами тех повстанцев, которые избежали повешения на Лукишках и сумели вернуться из Сибири.
«Общественный комитет опеки над Старыми Росами и Организация польских харцеров в Литве решили почтить память повстанцев 1863-1864 годов 21 ноября, так как завтра, 22 ноября, в связи с мерами безопасности мы бы не могли сделать», – рассказала «Белсату» Алина Оболевич из Польского дискуссионного клуба.