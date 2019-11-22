Индия и Индонезия отказались от российских боевых вертолетов 2 22.11.2019, 9:31

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Речь идет о моделях Ми-171 и Ми-172.

На проходившей в ОАЭ аэрокосмической выставке Dubai Airshow 2019 российский холдинг «Вертолеты России» не смог договориться с Индией и Индонезией о поставках туда вертолетов Ми-171 и Ми-172. Об этом РБК рассказали два источника в авиационной промышленности.

Соответствующие переговоры велись с компаниями Sky One India и PT Nuh Indonesia, уточнил один из собеседников РБК. «Всего планировали поставить четыре машины, но ничего не подписали. Тянули с ценой до последнего. Когда согласовали цены — $11,7 млн за один Ми-171 и $11,9 млн за один Ми-172, покупатели уже уехали», — рассказал источник.

На внутренний рынок эти вертолеты поставляются с похожей комплектацией по цене примерно $8 млн за штуку, говорит собеседник РБК.

В пресс-службе «Вертолетов России» заявили РБК, что «действительно в рамках Dubai Airshow холдинг провел встречи с потенциальными заказчиками из Индии и Индонезии». «Однако данные переговоры находятся на начальной стадии, никаких контрактов к подписанию не планировалось», — утверждают в холдинге.

Ни одного твердого контракта на поставку на выставке подписано не было.

РБК направил запросы в компании Sky One India и PT Nuh Indonesia.

Что «Вертолеты России» продали и купили на Dubai Airshow

16-я Международная аэрокосмическая выставка Dubai Airshow 2019 проходила в Объединенных Арабских Эмиратах с 17 по 21 ноября. «Вертолеты России» на мероприятии подписали три соглашения.

В частности, «дочка» холдинга — конструкторское бюро «ВР-Технологии» — подписала соглашение о намерении с Rotocraft Nordic AB, согласно которому шведская компания готова приобрести десять вертолетов VRT500 в базовой конфигурации в 2023 году. Также КБ «ВР-Технологии» и Pratt & Whitney Canada подписали контракт на оснащение легкого российского вертолета VRT500 газотурбинными двигателями PW207V (пока у России нет собственного сертифицированного двигателя, которым можно было бы оснастить эту машину). Третий контракт — по продаже доли акций компании «ВР-Технологии» — «Вертолеты России» подписали с эмиратским холдингом Tawazun.

Почему падает производство вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» входит в «Ростех». Госкорпорации принадлежит 85% акций, еще 12% — консорциуму ближневосточных инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций. По итогам 2017 года выручка компании по МСФО составила 228 млрд руб., по итогам 2018-го она снизилась на 24%, до 188,5 млрд руб. В 2017 году «Вертолеты России» поставили 221 вертолет, в 2018-м — около 200.

Еще в декабре 2018 года курирующий оборонно-промышленный комплекс вице-премьер Юрий Борисов рассказывал в интервью РБК, что в ближайшие годы объемы гособоронзаказа будут снижаться. В первой пятилетке прошлой госпрограммы вооружений приоритет отдавался закупке авиационной техники — боевым самолетам для Воздушно-космических сил и вертолетам для армейской авиации, напомнил Борисов. По его словам, если на пике Минобороны закупало по 80–90 штук, то теперь 30–40. «Нет необходимости. Парк обновился. Предприятия будут их обслуживать, поддерживать жизненный цикл, но это не массовые закупки. Такая же ситуация наступит и по другим образцам вооружения», — пояснял Борисов.

По данным Росстата, производство по статье «Летательные аппараты, включая космическое, и соответствующее оборудование» в январе—октябре 2019 года снизилось в стране на 36% относительно того же периода годом ранее. За 2018 год производство упало на 13,5% после сильного роста на протяжении по меньшей мере четырех лет, сообщил Росстат. В 2014–2017 годах производство самолетов, вертолетов и космических кораблей росло на 9–20% ежегодно.

Помимо реализации гособоронзаказа основу того благополучия также обеспечивали экспортные контракты, отметил исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Но сейчас крупных экспортных контрактов, сопоставимых с теми, что были раньше, нет, сказал эксперт: крупные заказы выполнены, остались относительно небольшие сделки.