Ученые нашли в метеоритах сахар

Ученые нашли в метеоритах сахар6
- 22.11.2019, 10:31
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Сахар нашли в метеоритах, которым миллиарды лет.
Международная группа ученых под руководством Йосихиро Фуракава из японского института Тохоку нашла рибозу и сахар в метеоритах, которым миллиарды лет.
Об этом сообщает CNN.
В трех метеоритах, один из которых упал в Австралии в 1969 году, нашли ряд видов сахаров. Наиболее интересной для ученых является рибоза, потому что она является чрезвычайно важной в биологии человека — она часть рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая синтезируется в клетках всех клеточных живых организмов.
Ранее ученым не удавалось обнаружить сахар в метеоритах, группа Фуракава смогла сделать это благодаря новому методу экстракции веществ.
Авторы исследования отмечают, что вероятность того, что эти виды сахара попали в состав метеорита уже на Земле, очень мала.
Таким образом, наличие в таких древних объектах сахаров и рибозы в частности доказывает, что они могли попасть на Землю и способствовать образованию функциональных биополимеров, таких как РНК. По одной из теорий, именно РНК была первой формой жизни на Земле. Также это доказывает, что сахар вместе с метеоритами может попадать на другие землеподобные планеты.