Ученые нашли в метеоритах сахар 6 22.11.2019, 10:31

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Источник: global look press

Сахар нашли в метеоритах, которым миллиарды лет.

Международная группа ученых под руководством Йосихиро Фуракава из японского института Тохоку нашла рибозу и сахар в метеоритах, которым миллиарды лет.

Об этом сообщает CNN.

В трех метеоритах, один из которых упал в Австралии в 1969 году, нашли ряд видов сахаров. Наиболее интересной для ученых является рибоза, потому что она является чрезвычайно важной в биологии человека — она часть рибонуклеиновой кислоты (РНК), которая синтезируется в клетках всех клеточных живых организмов.

Ранее ученым не удавалось обнаружить сахар в метеоритах, группа Фуракава смогла сделать это благодаря новому методу экстракции веществ.

Авторы исследования отмечают, что вероятность того, что эти виды сахара попали в состав метеорита уже на Земле, очень мала.

Таким образом, наличие в таких древних объектах сахаров и рибозы в частности доказывает, что они могли попасть на Землю и способствовать образованию функциональных биополимеров, таких как РНК. По одной из теорий, именно РНК была первой формой жизни на Земле. Также это доказывает, что сахар вместе с метеоритами может попадать на другие землеподобные планеты.