Кошмар Ермошиной 14 Максим Яремко

22.11.2019, 10:53

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Лидия Ермошина

Фото: bymedia.net

Почему Швейцария может быть худшим кошмаром Ермошиной.

Как надо проводить выборы, чтобы ОБСЕ не назвала их результаты печальными.

Беларусь – единственная европейская страна, чьи электоральные потуги из раза в раз признаются не соответствующими демократическим стандартам. И всякий раз, получив такую оценку от наблюдателей ОБСЕ, официальный Минск закатывает истерику, обвиняя их в «тотальном шельмовании». Хотя, по идее, он должен быть благодарен Европе, что та не вводит санкций в ответ на балаган, творящийся у нас под ширмой «выборов».

Чтобы понять, как выглядят на практике демократические стандарты, белорусским чиновникам стоит обратиться к опыту Швейцарии, чьи выборы считаются одними из самых открытых и справедливых в Европе.

Людей неподготовленных электоральные процедуры швейцарцев изумляют своим многообразием. Они достаточно сложны, и требуют как должной компетенции властей, так и высокого уровня политической образованности избирателей. Тем не менее, за столетия демократической практики швейцарцам удалось создать весьма эффективный избирательный механизм, поэтому их систему выборов можно считать местным брендом, наравне со швейцарскими часами, ножами, сырами и банками.

В Национальный совет, нижнюю палату Федерального собрания, избираются 200 депутатов от 26 избирательных округов, созданных по числу кантонов. От каждого из них выбирают по одному депутату. Остальные избираются от 20 многомандатных округов.

У швейцарского избирателя есть столько голосов, сколько депутатов избирается от его округа. Например, если от кантона Женева избирается 12 депутатов, то каждый избиратель имеет по 12 голосов, распоряжаться которыми волен по своему смотрению. Он может отдать по одному голосу каждому кандидату от партии, которую поддерживает – для этого достаточно проголосовать за партсписок – а может вычеркнуть из списка партии всех кандидатов, которые ему не нравятся, или, наоборот, отдать два голоса одному и тому же кандидату.

Избиратель может даже внести в список партии кандидатов из других партийных списков, а также сформировать свой собственный die liste, в который войдут кандидаты от разных партий.

– Швейцарцы активно пользуются возможностями, которые предлагает бюллетень, – отмечает участник украинской мониторинго-аналитической группы Цифра Назар Бойко, наблюдавший за голосованием на октябрьских выборах в Федеральное собрание. – Хотя иногда это и требует времени. Один избиратель рассказал мне, что потратил на заполнение бюллетеня целых два часа.

Голоса швейцарцев считают не на избирательных участках, а в специальных счётных центрах. Для этого нанимается группа подсчётчиков, считающих голоса посменно, без перерывов. Сначала они сортируют бюллетени по признаку персонального голосования – проголосовал избиратель за список в целом или вносил изменения в бюллетень. Бюллетени с персональным голосованием считают дважды разные группы подсчётчиков – чтобы минимизировать ошибки. Но, несмотря на это, с подсчётом обычно справляются менее чем за сутки.

Кстати работа подсчётчиков оплачиваемая – за час они получают от 35 до 50 франков, в зависимости от времени суток: ночной подсчёт оценивается дороже.

Швейцарские выборы почти не знают избирательных участков – 90% швейцарских избирателей голосуют по почте. Примерно за два месяца до дня голосования им присылают пакет документов, содержащий бюллетень и инструкции, как его заполнять. Если избиратель не успел вернуть заполненный бюллетень по почте, он может принести его на участок, который работает всего два часа – с 10 до 12 утра – в субботу и воскресенье. На участке присутствует лишь администратор, обслуживающий избирательную урну.

Хотя швейцарцам созданы максимально комфортные условия для голосования, их избирательная активность на федеральных выборах редко превышает 50%. Отчасти это объясняется тем, что швейцарцы «засыпаны» голосованиями – кроме федеральных у них ещё есть выборы на уровне кантонов, а также периодические референдумы.

Однако швейцарские власти не пускаются из-за этого во все тяжкие, не бегают с урнами по домам и не загоняют студентов на досрочное голосование. Свободное волеизъявление народа для них важней статистической показухи.

К выборам швейцарцы относятся как к реальному инструменту решения социальных и экономических проблем, так что здесь и в голову никому не придёт вбросить в урну пачку левых бюллетеней или приписать голоса «нужному» кандидату.

Это и есть высокие стандарты европейской демократии. Если белорусские власти хотят чтобы ОБСЕ перестало их «шельмовать», им надо выбраться из своего «элегантного» болота. Если же они по-прежнему будут выдавать на гора «и депутатов, которые нужны, и президента того, который нужен», пусть не пеняют потом на ОБСЕ, которое в этих делах всего лишь зеркало.

Максим Яремко, «Солидарность»