Владимир Хильманович: Очень важно привезти из Литвы в Беларусь дух наших повстанцев
- 22.11.2019, 11:01
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В Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников.
Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.
Владимир Хильманович, один из организаторов чествования Калиновского в Свислочи, прокомментировал торжества в Вильнюсе.
«Все проходит очень трогательно и торжественно. Очень важно привезти отсюда в Беларусь дух наших повстанцев».
Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.