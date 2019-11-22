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Правда о «выборах»
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Владимир Хильманович: Очень важно привезти из Литвы в Беларусь дух наших повстанцев

  • 22.11.2019, 11:01
  • 1,352
Владимир Хильманович: Очень важно привезти из Литвы в Беларусь дух наших повстанцев

В Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года.

Владимир Хильманович, один из организаторов чествования Калиновского в Свислочи, прокомментировал торжества в Вильнюсе.

«Все проходит очень трогательно и торжественно. Очень важно привезти отсюда в Беларусь дух наших повстанцев».

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.


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