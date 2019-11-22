Илон Маск презентовал бронированный пикап в стиле «Бегущего по лезвию» 11 22.11.2019, 11:31

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Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах.

Генеральный директор Tesla Илон Маск представил новый электромобиль – пикап Tesla Cybertruck, передает currenttime.tv.

Cybertruck будет выпускаться в трех вариантах:

с дальностью хода на одной зарядке в 400 км,

480 км,

800 км.

Версии отличаются количеством двигателей – от одного до трех.

Как ранее сообщал Илон Маск, футуристический дизайн автомобиля создан под влиянием фильма о Джеймсе Бонде "Шпион, который меня любил" и картины "Бегущий по лезвию".

Корпус сделан из сверхтвердой холоднокатаной нержавеющей стали, стекла бронированы по собственной технологии компании. Металл автомобиля выдерживает обстрел из 9-миллиметрового пистолета.

Стартовая цена – $39900. Самая дорогая модель – за $69900 разгоняется до 60 миль в час за 2,9 секунды, грузоподъемность составляет 1600 килограмм.

Все версии оснащены автопилотом и возможностью автопарковки.