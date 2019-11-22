Арина Соболенко начнет новый сезон с защиты титула в Шэньчжэне 22.11.2019, 11:34

АРИНА СОБОЛЕНКО

ФОТО: WANG HE/GETTY IMAGES

Первая ракетка Беларуси завоевала чемпионский титул в январе 2019 года.

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стартует в новом сезоне с турнира в Шэньчжэне с призовым фондом свыше 650 тысяч долларов, который пройдет с 5 по 11 января 2020 года, передает pressball.by.

Соболенко предстоит защитить чемпионский титул, завоеванный в январе 2019 года, — сообщает твиттер Boticcelli.