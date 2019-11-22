Арина Соболенко начнет новый сезон с защиты титула в Шэньчжэне
- 22.11.2019, 11:34
Первая ракетка Беларуси завоевала чемпионский титул в январе 2019 года.
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко стартует в новом сезоне с турнира в Шэньчжэне с призовым фондом свыше 650 тысяч долларов, который пройдет с 5 по 11 января 2020 года, передает pressball.by.
Соболенко предстоит защитить чемпионский титул, завоеванный в январе 2019 года, — сообщает твиттер Boticcelli.
Чемпионка Шеньчженя @ShenzhenOpenWTA этого года белоруска Арина Соболенко будет защищать свой титул на старте нового сезона (Outdoor Hard, prize money $651,750, 5-11 января 2020 года) в Китае pic.twitter.com/K9cZzkMrFB— Boticcelli (@Boticcelli1) November 21, 2019