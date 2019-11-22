Сергей Дубовец: Для белорусов Калиновский - национальный герой №1, поэтому здесь столько наших флагов 2 22.11.2019, 11:35

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Сергей Дубовец

Фото: «Радыё Свабода»

Калиновский - это сердце всех белорусов.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Журналист и издатель Сергей Дубовец присутствует на торжественных мероприятиях в Литве:

- Для белорусов Калиновский - национальный герой №1, поэтому здесь столько наших флагов. И в основном только наши флаги. Это грандиозное мероприятие. Калиновский - это сердце всех белорусов. Он нас объединил сегодня. Поэтому сегодня здесь представители всех наших партий и движений - в нашей древней столице. Калиновский позволил идентифицировать, кто сегодня белорус, у кого Кастусь в сердце, а кто - псевдобелорус.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.