закрыть
22 ноября 2019, пятница, 13:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Сергей Дубовец: Для белорусов Калиновский - национальный герой №1, поэтому здесь столько наших флагов

2
  • 22.11.2019, 11:35
  • 1,072
Сергей Дубовец: Для белорусов Калиновский - национальный герой №1, поэтому здесь столько наших флагов
Сергей Дубовец
Фото: «Радыё Свабода»

Калиновский - это сердце всех белорусов.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Журналист и издатель Сергей Дубовец присутствует на торжественных мероприятиях в Литве:

- Для белорусов Калиновский - национальный герой №1, поэтому здесь столько наших флагов. И в основном только наши флаги. Это грандиозное мероприятие. Калиновский - это сердце всех белорусов. Он нас объединил сегодня. Поэтому сегодня здесь представители всех наших партий и движений - в нашей древней столице. Калиновский позволил идентифицировать, кто сегодня белорус, у кого Кастусь в сердце, а кто - псевдобелорус.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси