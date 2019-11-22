В Грузии продолжаются протесты 22.11.2019, 11:46

Фото: ТАСС

Члены оппозиционной партии «Европейская Грузия» повесили замок на бюро председателя парламента Грузии.

В пятницу, 22 ноября, члены оппозиционной партии "Европейская Грузия" и гражданские активисты в знак протеста против провала избирательной реформы повесили замок на бюро председателя парламента Грузии Арчила Талаквадзе в городе Озургети, сообщает "Новости-Грузия".

Как отмечается, в ходе сегодняшней акции у мажоритарного бюро Талаквадзе было мобилизовано большое количество полиции. Помешать повесить замок на двери офиса также пытались активисты "Грузинской мечты". Несколько раз ситуация обострялась.

Председателя озургетского отделения "Европейской Грузии" Михаила Гоготишвили столкнули со ступеней мэрии, где находится бюро.

"Они толкали нас, прогоняли, но в конечном счете офис Талаквадзе был опечатан. На здание мэрии, где находится мажоритарное бюро Талаквадзе, мы наклеили стикеры. У нас было противостояние с активистами "Грузинской мечты". Они начали оскорблять нас, однако мы зафиксировали, что мы мирные граждане и протестуем против провала (реформы). Мы сказали, чтобы они не снимали (замок), потому что мы снова вернемся. Везде мы напомним им, что обещание должно быть выполнено, и выборы должны быть проведены по пропорциональной системе", - сказал Гоготишвили журналистам.