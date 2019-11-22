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Правда о «выборах»
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Станислав Шушкевич: Как смеялись над Брежневым, так будут смеяться и над Лукашенко

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  • 22.11.2019, 12:05
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Станислав Шушкевич: Как смеялись над Брежневым, так будут смеяться и над Лукашенко
Станислав Шушкевич
Фото: charter97.org

Белорусы объединятся и победят эту власть.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Первый глава независимой Беларуси Станислав Шушкевич принимает участие в торжествах:

- Не приехать на прощание с Калиновским - это измена своей Родине. А сегодняшняя власть в Беларуси настолько верноподданническая по отношению к России, что не приехала на прощание с национальным героем. Между нашим временам и эпохой Калиновского можно провести параллели. Только тогда нами правил наместник из России, а сейчас есть как бы власть, но она - изменническая. Эта власть - просто воинствующее невежество. Но унизить Калиновского невозможно. Поэтому - ганьба этой власти предателей.

Я не ожидал, что здесь будет такое море белорусских национальных флагов. Это значит, что Беларусь жива и будет жить - вопреки этой власти. Белорусы выживали и в худших условиях, и я уверен, что процесс повернется в другую сторону, белорусы объединятся и победят эту власть. Лукашенко правит уже дольше, чем Брежнев. Как смеялись над Брежневым, так будут смеяться и над Лукашенко, - сказал Станислав Шушкевич.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.


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