Россия как ОРДЛО Европы Андрей Пионтковский

22.11.2019, 12:22

1,155

Аналогия Парижа-2019 с Мюнхеном-1938 очевидна.

Один из самых убеждённых и последовательных врагов Украины, идеолог и практик уничтожения её государственности А. Чеснаков объявил 19 октября, что проект итогового документа саммита "нормандской четверки" уже согласован помощниками лидеров России, Германии, Франции и Украины.

Чеснаков также пояснил, что именно Москва потребовала, чтобы это было сделано заранее, до саммита, "чтобы ограничить попытки Украины выйти в ходе переговоров за рамки Минских соглашений".

Будет ли опубликован итоговый текст или он будет носить закрытый характер, стороны решат непосредственно в Париже. При этом Чеснаков уточнил, что "нас он полностью устраивает".

Это тот самый Чеснаков, который неоднократно подчёркивал: "Нам нужно не возвращение Донбасса Украине, а присоединение Украины к Донбассу".

А с украинской стороны итоговый документ об окончательном решении украинского вопроса согласовал тот самый Ермак, который, подсовывая американским дипломатам фальшивые фотографии своих якобы убиенных братьев, рассказывал, как он ненавидит сопротивлявшуюся 5 лет агрессору Украину.

20 ноября тот же Ермак, который теперь, оттеснив Богдана, постоянно нависает своей могучей тушей над субтильным президентом, притащил того на мост на ст. Луганская. Прекрасно зная, что Ермак уже согласовал от его имени итоговую капитуляцию, Зеленский тем не менее проверещал натужно несколько патриотически звучащих реприз: возвращение Украине оккупированных территорий, установление украинского контроля над границей с Россией.

Подобная дерзость не осталась без ответа на бессрочном антиукраинском шабаше российского телевидения. Блистательная Скабеева, на которой как влитая сидит форма эсэсовской надзирательницы, жёстко отчитала "украинского эксперта" Зеленского, вспомнив ему попутно и рояль, и задницу Трампа.

Один из украинских экспертов по вызову, находившихся в студии, попытался успокоить строгую надзирательницу. Он доверительно объяснил ей, что главное уже сделано — итоговый документ келейно согласован на российских условиях, а риторика Зеленского тактически оправдана. Она призвана обмануть "значительную часть населения, подверженного, к сожалению, националистическим взглядам" и парализовать тем самым протестную реакцию гражданского общества.

Удавка ОРДЛО продуманно и последовательно затягивается на шее Украины группировкой Коломойского, Ермака, Зеленского, Богдана.

"Воссоединение" с ОРДЛО — это легитимация российской агрессии, гарантированное расползание конфликта на территорию всей Украины и потеря суверенитета страны.

Тот мир, который обещал на выборах украинским избирателям Зеленский, — это не самоубийственное "воссоединение" с ОРЛДО под диктовку Путина, Чеснокова и Соловьева.

Мир, который сегодня ждут в Украине, — это:

прекращение постоянно провоцируемого российской стороной кровопролития на линии разделения сторон;

освобождение сотен украинских заложников, захваченных властями РФ на оккупированных территориях.

Прекращение огня так и не достигнуто, и десятки перемирий были сорваны Москвой именно потому, что постоянная гибель людей на разделительной линии была необходима российским властям как средство психологического давления на Украину с целью заставить ее "воссоединиться" с ОРДЛО и как основной российский пропагандистский инструмент демонизации Украины. Обычная практика террористов: пока вы не примите наши условия, будем вас убивать и пытать в подвалах захваченных нами заложников.

Важнейшая задача международной "легитимизации" удушения кремлёвскими террористами Украины отводится по замыслу хорошего Гитлера западным державам — Франции и Германии.

Аналогия Парижа-2019 с Мюнхеном-1938 очевидна. Но каждое предательство имеет свою собственную природу.

ОРДЛО — это не территория, это образ мыслей. Случайная аббревиатура, неожиданно ставшая ёмким звуковым иероглифом, в котором заиграли многие обертона: Орда, Мурло, Оно, Моторыло, ЛОН (Лагерь особого назначения).

ОРДЛО — это НЕЧТО из знаменитого фильма The Thing, стремящееся максимально поглотить все живое, окружающее его.

Проблема Украины в том, что 15-20% ее жителей (избиратели Медведчука-Рабиновича) — это люди ОРДЛО. Их гражданские права необходимо уважать. Но им нельзя позволить поглотить собою всю страну. А сегодня, забросив свой десант на самую вершину власти, они близки к этой цели.

Украина — это не Россия. В России 65-70% — люди ОРДЛО. Такой уж был поставлен исторический эксперимент. Одни провели два ключевых столетия в Орде, другие (с тем же исходным генетическим материалом) — в Великом княжестве Литовском.

Запад всегда это чувствовал, но никогда не воспринимал своего огромного восточного соседа с таким леденящим ужасом как, например, сегодня Макрон.

Макрон, наверное, первым на Западе понял, что глубинное российское ОРДЛО, отбросив навязанные ему чуждые иноземные еврейские штучки (православие, марксизм), так или иначе сковывавшие его, вернулось к своей исконной внечеловеческой сути, к нарастающей необузданной жестокости, демонстрируемой им сегодня в Украине, Сирии, собственных российских тюрьмах, казармах, квартирах, улицах.

Оставшийся наедине с таким ОРДЛОм без охранявшего его 75 лет доброго полицейского дядюшки Сэма, ушедшего на пенсию, Макрон призывает европейцев задобрить ОРДЛО, оказывать ему всевозможные знаки почтения. И, самое главное, укрыться от ОРДЛО, пока это еще возможно, чужими телами:

"Not me! Julia! Not me"

"Не меня! Украину! Не меня!"

Андрей Пионтковский, kasparov.ru