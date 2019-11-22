Amnesty International: Бизнес-модели Google и Facebook угрожают правам человека 1 22.11.2019, 12:32

Хотя Facebook и Google не взимают плату, пользователи платят за их услуги личными данными.

Наблюдение за миллиардами интернет-пользователей со стороны Facebook и Google создает беспрецедентную угрозу правам человека. Об этом говорится в докладе "Гиганты слежки" правозащитной организации Amnesty International, передает gordonua.com.

По мнению Amnesty, бизнес-модель Facebook и Google по своей сути не соответствует праву на приватность и создает систематическую угрозу ряду прав человека, включая право на свободу мнений и их выражения и права на равенство и отсутствие дискриминации.

Правозащитники заявили, что, хотя Facebook и Google не взимают плату, пользователи платят за их услуги личными данными. Отмечается, что такие данные могут быть использованы против пользователей.

"Google и Facebook доминируют в наших современных жизнях, накапливая беспрецедентную власть над цифровым миром путем сбора и монетизации персональных данных миллиардов людей. Их скрытый контроль над нашими цифровыми жизнями подрывает саму суть приватности и определяет вызовы для прав человека в нашу эру", – сказал генеральный секретарь Amnesty International Куми Найду.

В организации напомнили о скандале вокруг компании Cambridge Analytica, "который показал, насколько легко информацию о человеке могут использовать не по назначению непредсказуемым путем с целью манипуляции им и влияния".

Amnesty призывает законодателей принять новые законы о конфиденциальности данных и обеспечить соблюдение ныне действующих.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.

Cambridge Analytica пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсети, показывая им релевантную политическую рекламу.

В начале мая 2018-го компания Cambridge Analytica объявила о начале процедуры банкротства, заявив, что потеряла всех клиентов из-за "необоснованных обвинений" в СМИ.

Из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей в октябре 2018-го власти Великобритании оштрафовали Facebook на £500 тыс., в июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США наложила на компанию штраф в размере $5 млрд.