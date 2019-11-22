Экс-начальнику из СК дали шесть лет колонии 22.11.2019, 12:46

Прокурор просил три.

Оглашен приговор по делу Андрея Качура, бывшего начальника отдела центрального аппарата СК. Его признали виновным в подстрекательстве к даче взятки на сумму 25 тысяч долларов и приговорили к шести годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Гособвинитель запрашивал для бывшего сотрудника Следственного комитета три года колонии, сообщает tut.by.

Андрей Качур спокойно воспринял приговор. В суд он пришел с большой клетчатой сумкой с вещами — ожидал, что его возьмут под стражу прямо во время оглашения приговора. Во время следствия, напомним, он находился на свободе.

В феврале 2019 года Качуру были предъявлены обвинения в коррупционном преступлении. В СК он отвечал за кадровую и идеологическую работу.