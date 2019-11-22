Выборы президента Польши: журналист и ведущий вышел на третье место в рейтинге 22.11.2019, 13:34

Лидерство, согласно опросам, удерживает действующий президент Польши Анджей Дуда.

Президент Польши Анджей Дуда является безоговорочным лидером свежего опроса - если бы выборы состоялись сейчас, за него проголосовал бы 41% респондентов. Третье место с лидером Польской крестьянской партии разделяет журналист и ведущий Шимон Головня.

Таковы данные опроса Maison&Partners от 15-19 ноября, сообщает Onet.

Если выборы должны состояться в это воскресенье, более 70% респондентов, по их словам, приняли бы в них участие.

На вопрос о том, за кого из списка вы бы голосовали, 41% респондентов указали на Анджея Дуду. 21% проголосовал бы за Малгожату Кидава-Блоньску ("Гражданская платформа"). Шимон Головня и Владислав Косиняк-Камыш (PSL) получили бы по 8% каждый. В опросе Роберт Бедронь ("Весна") получил 7% голосов, а Кшиштоф Босак (правая "Конфедерация") - 2%. 12% выбрали вариант "Сложно сказать".

Выборы пройдут в мае 2020 года.