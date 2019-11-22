Лукашенко: Не дай Бог у вас будет этот «президент» 50 22.11.2019, 13:48

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Диктатор допустил, что не будет «президентом» в 2020 году.

22 ноября на совещании в Витебске с участием Александра Лукашенко обсуждается предложение о создании суперкрупного холдинга для исправления ситуации в сельском хозяйстве. Дискуссия была такая горячая, что в какой-то момент диктатор даже встал, информирует euroradio.fm.

«Надо взвешивать эти причины, разные, — цитирует слова Лукашенко БелТА. — Если вы это делаете ради глотка свежего воздуха, если вы для этого делаете, то через год этого воздуха не будет. И не дай Бог у вас будет этот «президент», и у вас уже воздух не будет, я вас всех в тюрьму отправлю!»

Александр Лукашенко призвал присутствующих говорить правду о проблемах. Сам же он заявил, что видит, в чем проблема местных руководителей: «Вы бесхозяйственно, безалаберно работаете. Отвратительно».