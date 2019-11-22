Биткоин резко подешевел 5 22.11.2019, 14:46

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Курс популярной криптовалюты приближается к очередной психологической отметке.

Курсы криптовалют продолжают стремительно меняться, подставляя экспертов, чьи прогнозы то и дело не сбываются. Или сбываются с вероятностью 50%. В течение ноября курс биткоина тяготел к снижению, лишь изредка выправляясь. По данным Coindesk, курс популярной криптовалюты составляет $7,05 тыс., приближаясь к очередной психологической отметке, передает onliner.by.

Вслед за биткоином вниз идут и другие криптовалюты. Звучат разные объяснения резкому колебанию курса — якобы кто-то может готовить почву для заработка и вот-вот курс пойдет ввысь.

Тем не менее, криптовалюты потеряли за короткое время десятки миллиардов капитализации, меньше всего в процентном соотношении утратила Tether (из наиболее популярных).