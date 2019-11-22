Синоптики рассказали, когда в Беларуси снова потеплеет 1 22.11.2019, 15:16

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В Беларуси похолодало, но ненадолго.

В Беларусь пришло похолодание. В ночь с 21 на 22 ноября в Минске стрелки термометров опустились до -6 градусов, пишет kp.by.

Примерно такая же температура будет в ночь с 22 на 23 ноября. Однако, по версии сотрудников Белгидрометцентра, зима все еще не спешит к нам.

После выходных снова немного потеплеет: 27 ноября будет около 0. А 29 ноября дневная температура достигнет +6 градусов. Первые морозы, по данным синоптиков, наступят только 14 - 16 декабря. Ночью температура в Минске опустится до -10...-11, днем -5...-8 градусов. Сильного снега до этого времени не будет - первый снегопад в Минске ожидается только 15 декабря. А репетиция снега запланирована на 13 декабря.