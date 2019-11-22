Bild: Шпионский детектив вокруг путинского газопровода 2 22.11.2019, 15:45

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Страсти вокруг «Северного потока — 2» накаляются.

Страсти вокруг «Северного потока — 2» накаляются. Деятельное участие Германии в судьбе российского газопровода даже заинтересовало одну из европейских служб внешней разведки!

В распоряжении газеты Bild (перевод - inosmi.ru) оказался документ одной из западноевропейских служб внешней разведки. Он содержит серьезные обвинения в адрес правительства ФРГ в связи с «Северным потоком —2». Утверждается, что дочернему предприятию государственного российского газового концерна Газпром удалось убедить правительство Германии заняться в Вашингтоне лоббистской деятельность, противодействующей санкциям США против газопровода «Северный поток — 2».

Компания «Норд Стрим АГ» якобы установила «исключительно хорошие связи с ведомством канцлера Германии» и «сумела обеспечить в деле с „Северным потоком — 2" поддержку правительства Германии в противоборстве с США».

Как утверждается далее, чтобы противодействовать введению санкций, Ангела Меркель лично «послала в Вашингтон руководителя переговоров, который должен был убедить Конгресс отсрочить возможные санкции.

Объясняется это тем, что санкции в отношении участвующих в строительстве концернов, введенные до 31 декабря 2019 года, «отодвинули бы на пять лет завершение проекта». Хотя осталось проложить всего пару километров труб, изъятие из проекта специализированных компаний из Италии и Швейцарии в последнюю минуту приведет к остановке строительства и на долгое время сделает реализацию проекта газопровода невозможной.

«Без санкций США газопровод к следующей осени будет полностью готов к эксплуатации» — таков вывод спецслужбы.

На запрос редакции газеты «Бильд» служба разведки заверила, что приведенные данные представляют собой «не интерпретации», а «надежные сведения из первых рук». Чтобы защитить источник информации, служба разведки не стала сообщить, где он работает, в Москве или Берлине.

Лоббистская деятельность Германии в пользу «Северного потока — 2» в Вашингтоне

В апреле «Бильд» сообщала, что посол Германии в Вашингтоне Эмили Хабер (Emily Haber) в марте этого года написала письма нескольким депутатам Конгресса Соединенных Штатов, в том числе и влиятельным сенаторам Республиканской партии. В своем послании Хабер выступала за то, чтобы США более не обостряли санкционную политику в отношении России.

Дословно в письме, которым располагает «Бильд», говорилось: «Мы обеспокоены тем, что в настоящее время Конгресс обсуждает возможность введения дополнительных санкции в области энергетики против России». И далее: эти санкции могут «негативно отразиться на энергетической безопасности Европы».

Как узнала «Бильд», Хабер с тех пор провела многочисленные беседы по этой теме, в том числе 24 июня с Элиотом Энгелем (Eliot Engel), членом комитете США по энергетике и торговле от Демократической партии. И ему Хабер заявила, что санкции США против российского газового проекта «подрывают трансатлантическое единство».

Министерство иностранных дел подтвердило газете «Бильд», что посол Германии встречалась с американским политиком.

Как там сообщили, эта беседа, как и другие, проводилась, чтобы заявить «об отрицательном отношении правительства ФРГ к планируемым санкциям в отношении „Северного потока — 2"». Далее было сказано, что эту позицию «министерство иностранных дел естественно отстаивает и по обычным дипломатическим каналам, в том числе перед администрацией США и Конгрессом».

Газете «Бильд» стало также известно, что и министр экономики Петер Альтмайер продолжает отправлять высокопоставленных чиновников в США, чтобы любой ценой предотвратить введение санкций против «Северного потока — 2».

Пресс-секретарь министерства заявил на запрос «Бильд»: «В задачи представителей министерства экономики входит обмен мнениями с представителями США, а также представителями компаний. В беседах правительств стран-партнеров обсуждаются актуальные вопросы экономики и энергетики».

«Бильд» попросила ведомство федерального канцлера прокомментировать обвинения западной спецслужбы и сообщить, насколько они справедливы. Никаких опровержений не последовало.

Вместо этого пресс-секретарь правительства заявил, что «представители ведомства федерального канцлера в силу своих задач осуществляют обмен мнениями по множеству тем со множеством представителей компаний и других стран, включая США».

Германия пользуется «аргументацией Кремля»

В глазах правительства ФРГ его действия и аргументация по теме «Северный поток — 2» абсолютно нормальны. Но другие европейские страны и Европейская комиссия придерживаются иного мнения.

Один из чиновников ЕС заявил корреспонденту «Бильд», что Германия использует в данном случае «аргументацию Кремля».

По его словам, государственный российский телеканал распространил информацию, что «США выступают против „Северного потока — 2", потому что хотят уничтожить Европу как одного из своих главных экономических конкурентов». Одно из подразделений внешней службы ЕС, занимающееся российской дезинформацией, официально признало в июне 2019 это сообщение «дезинформацией».

Правительство ФРГ, как сказал чиновник ЕС далее, разделяет эту позицию, хотя и в смягченной форме, и использует ее в общении с партнерами по обе стороны Атлантики. Корреспонденту «Бильд» он заявил: «Если это нормально, то мне нужно бросать работу».