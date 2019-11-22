Судьба выхода Беларуси на Евро-2020 может решиться в Минске 2 22.11.2019, 15:50

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Это стало известно после прошедшей в Ньоне жеребьевки.

Сборная Беларуси в случае победы в Грузии сыграет решающий матч за выход на ЧЕ-2020 дома. Это стало известно после прошедшей в Ньоне жеребьевки, передает pressball.by.

В полуфиналах пути "D" Лиги наций 26 марта сыграют: Грузия — Беларусь и Северная Македония — Косово. Хозяином же решающего поединка за выход в финальную часть ЧЕ-2020, который состоится 31 марта, станет победитель "белорусской" пары.

Кроме того, определись потенциальные хозяева остальных "пулов". Эти пары выделены черным цветом.

"C": Норвегия — Сербия/Шотландия — Израиль.

"B": Босния и Герцеговина — Северная Ирландия/Словакия — Ирландия.

"A": Исландия — Румыния/Болгария — Венгрия.

Полуфиналы в этих "пулах" также состоятся 26 марта, а решающие игры пройдут 31 марта.