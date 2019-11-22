WP: Сторонники Трампа хотят ограничить рассмотрение его импичмента 2 22.11.2019, 16:12

Республиканцы хотят ограничить время рассмотрения импичмента в Сенате двумя неделями.

В четверг, 22 ноября, группа сенаторов-республиканцев встретилась с представителями Белого дома, чтобы обсудить стратегию относительно импичмента президента США Дональда Трампа, если он дойдет до Сената, пишет zn.ua со ссылкой на The Washington Post.

На встрече также обсуждалась возможность вызова на процесс свидетелей, показания которых не дали заслушать демократы в Палате представителей. В частности, речь шла о сыне бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантере.

По данным издания, республиканцы хотят ограничить время рассмотрения импичмента в Сенате двумя неделями.

Как считают сенаторы, это позволит получить процессу достаточно легитимности, но в то же время не нанесет Трампу и партии существенного политического ущерба.

Сенаторы рассчитывают, что разбирательство должно закончиться признанием невиновности Трампа.

Газета отмечает, что окончательное решение по поводу стратегии еще не принято. Это был один из рассматриваемых сценариев.

В случае объявления Палатой представителей импичмента президенту обвинения против него передаются в Сенат, где фактически начинается судебный процесс. Чтобы импичмент состоялся, необходимо не менее двух третей голосов сенаторов.

Республиканцы контролируют большинство в Сенате, поэтому вероятность объявления импичмента верхней палатой при нынешнем раскладе минимальна.