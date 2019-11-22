«Друг прислал в подарок 300 евро. Надо платить налог?» 8 22.11.2019, 16:18

3,924

Налоговики — о переводах из-за границы.

«Пришло уведомление: явиться в налоговую по вопросу получения доходов из-за границы. Как я понимаю, из-за того, что получал от друга на свою карточку несколько переводов в сумме где-то 300 евро. Допустимую сумму я не превысил. Почему тогда вызывают?» — обсуждают на форумах ситуацию белорусы. Вопросов по поводу заграничных денежных переводов и налогов с них действительно бывает много, особенно с учетом того, что количество таких переводов в последнее время растет. Tut.by попросил специалистов ответить на самые распространенные из них.

Друг живет за границей и перечислил мне в подарок 300 евро. Надо платить налог?

В Министерстве по налогам и сборам отмечают, что необходимость платить налог с денежных переводов из-за границы зависит от характера полученного дохода (подарок, заем, зарплата, продажа имущества, выигрыш, что-либо еще), а также от источника выплаты (физлицо или организация).

Если речь идет именно о подарках, то от близких родственников или свойственников они не облагаются налогом вне зависимости от суммы.

Близкие родственники — это родители или усыновители, дети (в том числе усыновленные), родные братья и сестры, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, внуки, супруги.

Свойственники — это близкие родственники супруга или супруги.

— Подарки от иных физических лиц в 2019 году облагаются налогом в размере, превышающем 6569 белорусских рублей в сумме от всех источников в течение года, — комментируют в Министерстве по налогам и сборам.

Иными словами, если в течение 2019 года вам надарили, в том числе переводами из-за границы, сумму меньше 6569 рублей, налог платить не придется. Если подарили больше, например, 7000 рублей, то подоходный налог надо будет заплатить только с суммы превышения — 431 рубля. Ставка составит 13%.

А как посчитают сумму, если деньги вам перевели в иностранной валюте?

— Она пересчитывается в белорусские рубли по курсу Нацбанка на день получения перевода, — добавляет налоговый консультант Марина Григорчук.

Мне пришел перевод из-за границы. Надо подавать декларацию?

— При получении доходов, не подлежащих налогообложению, представления налоговой декларации (расчета) по подоходному налогу не требуется, — говорят в Министерстве по налогам и сборам. — Выигрыши в иностранных игорных заведениях, в том числе иностранных онлайн-казино, заработная плата, а также дивиденды, полученные за границей, облагаются налогом независимо от их размера.

Иными словами, если вы получили деньги в подарок, подавать декларацию не нужно. Если заработали тем или иным способом — нужно. Тем не менее, налоговые органы могут заинтересоваться деньгами, которые вы получили, даже если они были подарены. Но переживать из-за этого не стоит.

— У налоговых органов есть информация о том, что такой-то человек получил определенную сумму из-за границы. Но они не могут знать, подлежит этот доход налогообложению или нет. Поэтому налоговые органы вправе попросить пояснения об источниках поступления этих средств. Так что если ваш доход не подлежит налогообложению и вы получили такое уведомление, это не означает, что вам придется что-то платить, — поясняет Марина Григорчук.

Как доказать, что деньги мне подарили, а не я их заработал за границей?

Поскольку у налоговой нет информации о характере полученных вами денежных переводов, вас могут попросить предоставить подтверждение того, что этот доход не облагается налогом (например, деньги вам перевели в подарок ко дню рождения).

— К таким документам относятся договор дарения, пояснения физических лиц, отправивших физическому лицу денежные переводы, и тому подобное. При необходимости в налоговый орган предоставляются документы, подтверждающие близкое родство: например, свидетельство о браке или о рождении, — поясняют в ведомстве.

Могут ли меня попросить отчитаться за перевод, полученный несколько лет назад?

Действительно, иногда с момента получения перевода может пройти пару лет, прежде чем налоговая попросит дать пояснения об источниках дохода. Налоговый консультант Марина Григорчук объясняет, почему такие уведомления могут приходить с большой задержкой.

— В налоговые органы стекается информация от банков, почты, систем денежных переводов, других источников. На обработку данных может потребоваться время, — говорит Марина Григорчук. — К тому же на каждую ситуацию могут влиять индивидуальные факторы. Например, человек живет в Минске, а перевод получил в Гомеле. Значит, потребуется больше времени на то, чтобы обменяться информацией. Или, скажем, пришел новый налоговый инспектор и заинтересовался переводом, на который его предшественник не обратил внимания, сочтя сумму слишком маленькой. Здесь все очень индивидуально, и удивляться тому, что спустя достаточно длительное время налоговые органы вдруг решили спросить у вас о полученном переводе, не стоит.

В целом никакого срока давности у таких переводов нет. А если вы получили доход, который подлежит налогообложению, то временных ограничений по уплате налога тоже не будет.

Получил возврат за бронь отеля или отмену покупки, а меня попросили доказать, что это не доход. Это нормально?

Такие истории иногда случаются. Налоговую могут заинтересовать возвраты на карту от различных интернет-магазинов и сервисов: Uber, Booking, Airbnb, AliExpress и так далее.

— Возврат денежной суммы, потраченной физическим лицом на бронирование билетов, гостиницы и т.п., на покупку вещей через интернет-магазины, не несет никакой экономической выгоды для физического лица, не является его доходом и, соответственно, объекта налогообложения подоходным налогом в данном случае не возникает, — комментируют в Министерстве по налогам и сборам. — В налоговый орган при необходимости представляются любые документы, подтверждающие факт возврата денежных средств за отмену покупки либо бронирования.

Я продаю свои бэушные вещи на заграничных барахолках. Надо платить налог?

В целом деньги, вырученные за продажу собственных бывших в употреблении вещей, налогом не облагаются, если такая торговля не превращается в предпринимательскую деятельность. Эти же правила действуют, если дело происходит на иностранных барахолках. Остается понять, в какой момент это становится предпринимательской деятельностью.

В министерстве ссылаются на Гражданский кодекс, где сказано, что предпринимательская деятельность направлена на систематическое получение прибыли, в том числе от продажи вещей, произведенных, переработанных или приобретенных для продажи. Получается, если вы время от времени продаете что-то из своей одежды или старой техники, предпринимательской деятельностью это назвать нельзя. Но если вы занимаетесь этим слишком часто, налоговики могут предположить, что на самом деле вы получаете «систематическую прибыль».

— При квалификации деятельности физического лица как предпринимательской все установленные Гражданским кодексом признаки учитываются в совокупности. При этом окончательная квалификация деятельности физического лица как предпринимательской возможна только исходя из каждых конкретных обстоятельств, — подчеркивают в министерстве.

Узнает ли налоговая, если я получу денежный перевод из-за границы в другой стране?

— Беларусь заключила договоры и соглашения об избежании двойного налогообложения более чем с 70 странами, которые включают в том числе меры по предотвращению уклонения от уплаты налогов. Это означает, что наши налоговые службы могут обмениваться информацией с налоговыми службами этих стран, в том числе в отношении поступивших доходов, — комментирует Марина Григорчук.