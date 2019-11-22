Лидчанин в Вильнюсе: Что-то подобное я видел только на Площади в 2010 году 2 22.11.2019, 16:30

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Фото: nn.by

Перезахоронение Калиновского даст импульс белорусам для дальнейшей борьбы.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. На торжества приехали люди из разных регионов Беларуси. Житель Лиды восхищен количеством белорусов с бело-красно-белыми флагами.

- Сегодня мы здесь отдаем дань памяти нашему национальному герою. Очень приятно, что здесь собрались в основном белорусы. Море наших флагов просто вдохновляет. Что-то подобное я видел только на Площади в 2010 году. Думаю, что это не пройдет просто так. Уверен, что перезахоронение Калиновского в Вильнюсе даст импульс белорусам для дальнейшей борьбы.

Charter97.org ведет онлайн-трансляцию торжественного перезахоронения Калиновского и повстанцев.