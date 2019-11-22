ЧВК Вагнера и «доцент Наполеон» 3 Игорь Яковенко

22.11.2019, 16:41

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ИГОРЬ ЯКОВЕНКО

В чем разница?

Первое видео о том, как четверо мужчин с закрытыми лицами избивают кувалдой пятого, появилось в интернете в 2017 году. Через два года, в ноябре 2019-го, в Сети появились еще три видео – продолжение зверского убийства. На нем мужчины отрезают убитому голову ножом, отрубают лопатой руки, вешают тело, на котором написали "За ВДВ", за ноги, обливают бензином и сжигают. Все эти действия сопровождаются одобрительными комментариями и веселыми шутками на русском языке про шашлык и жареные ребрышки. Музыкальным сопровождением видео служит песня "Я – российский спецназ".

Убийцы скрывали лица, кроме одного, личность которого удалось установить журналистам "Новой газеты". Бывший полицейский из Ставрополя. В Сирии воевал в составе наемников ЧВК Вагнера. Установить личности остальных веселых садистов для следствия не составит большой проблемы, поскольку они обращались друг к другу по позывным "Памир" и "Волк". Личность убитого уже установлена. Это сириец, дезертировавший из армии Асада. Место преступления тоже известно – это месторождение Шаир в сирийской провинции Хомс, где как раз в это время орудовала банда наемников ЧВК Вагнера…

"Я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии", - сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. И вообще, кто там на этом видео, Песков не знает, само видео не смотрел, но уверен, что "в данном случае какие-то репутационные потери абсолютно беспочвенны" и "это не имеет отношения к российским военным никакого, что бы там ни публиковалось" и вообще "это не наш вопрос, это не вопрос администрации президента"…

Явное нежелание комментировать преступления вагнеровцев в Сирии и в других точках планеты, куда их посылает путинский повар Евгений Пригожин, демонстрирует не только кремлевский официоз, но и многочисленная кремлевская патриотическая обслуга. И это гробовое молчание резко контрастирует с теми многочисленными комментариями, которыми профессиональные патриоты сопровождали другую "расчлененку" в исполнении питерского доцента Соколова. Причем, большая часть этих комментариев сопровождалась крайне глубокомысленными параллелями и на редкость проницательными выводами.

Профессиональный патриот Егор Холмогоров 12.11.2019 опубликовал на сайте телеканала Царьград большой материал под названием "Расчлененка в клоачечной" c подзаголовком: "Скандалы и преступления ноября 2019-го вскрыли кошмарное состояние гуманитарной науки, зависшей между русофобами и психопатами". Профессиональный патриот Холмогоров убежден, что высказывания филолога Гасана Гусейнова о русском языке и преступление доцента Соколова – явления одного порядка. Профессиональный патриот Холмогоров знает, что критика русского языка профессором Гусейновым и садистское убийство своей любовницы доцентом Соколовым – это все следствия "либерально-бюрократической" реформы образования, и вообще все дело в изначальной порочности либеральной интеллигенции.

В тот же день, 12.11.2019 в рамках кампании клеветы против депутата Бориса Вишневского "Федеральное агентство новостей" (ФАН) опубликовало материал под названием: "Русофобы Вишневский и Соколов развращали студентов телесно и духовно", в котором доцента-расчленителя Соколова объединили в одну "преступную социальную группу" с профессором Вишневским. Характерно, что у ФАН и ЧВК Вагнера – общий хозяин, кремлевский повар Пригожин, так что о нюансах техники и психологии расчленителей пригожинским троллям проще было бы узнать у пригожинских же потрошителей. На примере трагической гибели троих журналистов-расследователей в ЦАР можно было убедиться, что между этими подразделениями пригожинского холдинга коммуникация налажена...

Разница между питерской расчлененкой доцента Соколова и сирийской расчлененкой в исполнении наемников ЧВК Вагнера в том, что первое преступление это факт личной биографии и индивидуальной деградации отдельного человека, а за вторым преступлением стоит государство и лично президент Российской Федерации.

Справедливости ради надо признать, что в связи с доцентом Соколовым в идиотских рассуждениях а-ля "вот до чего эти трамваи доводят!" были замечены не только сторонники режима, но и его противники. Одни выводили его преступления из реконструкторства и приводили в пример преступности этого занятия другого реконструктора – террориста Гиркина. Другие объясняли изначальную порочность Соколова его членством в Российском военно-историческом обществе, что является чушью, несмотря на все отвращение, которое испытывают все нормальные люди к начальнику этой конторы, Мединскому. Третьи торжественно объявляли об отказе цитировать научные труды Соколова. Как будто открытия, например Йоханнеса Штарка, за которые он в 1919 году получил Нобелевскую премию по физике, перестали быть открытиями в связи с тем, что в 1933 году этот Нобелевский лауреат повел себя как мерзавец, участвовал в нацистском движении "арийская физика" и занимался травлей евреев в университетах Германии.

Преступление доцента Соколова никак не связано ни с путинским режимом, ни с проблемами высшего образования России или с нравственным кризисом российской интеллигенции. Искать эту связь так же глупо как выводить действия Джека-потрошителя из особенностей правления королевы Виктории, а причины серийных убийств "Мосгаза"-Ионесяна искать в волюнтаризме Хрущева.

В случае с веселыми садистами ЧВК Вагнера такая связь между характером преступления и характером путинского режима вполне очевидна. Сирийцы не являются людьми не только для пригожинско-вагнеровских наемников, но и для Владимира Путина. Это манекены, на которых Россия испытывает свое оружие. Это не метафора. "Многие из образцов российской военной техники прошли проверку на эффективность в ходе военных действий в Сирийской арабской республике", - это прямая цитата из выступления Путина. Путину неважно, на чьи головы сбрасываются эти бомбы и ракеты. Кто там ползает внизу, кого сжигают заживо. Когда турки сбили российский самолет, Путин неожиданно узнал, что там, внизу ползают какие-то букашки, которые зовутся "туркоманы". Президент РФ тогда очень оживился. Не знал про туркоманов. "Туркменов знаю, турок тоже знаю, а про туркоманов не слышал", - веселился Путин…

Зло всегда возвращается. Такая у него особенность. Иногда обратный путь зла к своему источнику бывает длинным. В нашем случае бумеранг зла, творимого путинской Россией в Сирии и в Украине, вернется на российскую землю довольно скоро. И мы все в той или иной мере испытаем на себе, на своих близких и знакомых специфическое чувство юмора вернувшихся из Сирии и с Донбасса своих родных отморозков…

Игорь Яковенко, blogspot.com