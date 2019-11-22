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Правда о «выборах»
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Соболенко и Мертенс номинированы на звание лучшей теннисной пары года

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  • 22.11.2019, 17:01
Соболенко и Мертенс номинированы на звание лучшей теннисной пары года
Фото: WTA

Победительницы будут названы 11 декабря.

ВТА на своем официальном сайте объявила номинанток на звание лучшей теннисистки 2019 года. В список вошли австралийка Эшли Барти, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и представительница Японии Наоми Осака. На награду лучшей паре года претендуют Элис Мертенс/Арина Соболенко, Барбора Стрыцова/Се Шу Вэй, Кристина Младенович/Тимеа Бабош и Чжан Шуай/Саманта Стосур.

Победительницы будут названы 11 декабря.


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