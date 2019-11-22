Соболенко и Мертенс номинированы на звание лучшей теннисной пары года 3 22.11.2019, 17:01

Фото: WTA

Победительницы будут названы 11 декабря.

ВТА на своем официальном сайте объявила номинанток на звание лучшей теннисистки 2019 года. В список вошли австралийка Эшли Барти, канадка Бьянка Андрееску, чешка Каролина Плишкова, румынка Симона Халеп и представительница Японии Наоми Осака. На награду лучшей паре года претендуют Элис Мертенс/Арина Соболенко, Барбора Стрыцова/Се Шу Вэй, Кристина Младенович/Тимеа Бабош и Чжан Шуай/Саманта Стосур.

Победительницы будут названы 11 декабря.