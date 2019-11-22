Блеф не удался 1 «Информационное сопротивление»

22.11.2019, 17:15

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«Северный поток-2» как самый большой страх российских чиновников.

Судя по заявлению главы Минэнерго РФ Александра Новака, поставки газа по «Северному потоку-2» могут начаться в ближайшие месяцы. Возможно, даже уже в этом году, а ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер оценил сроки завершения строительства этого газопровода в пять недель. Смысл заявлений понятен: идет «информационная война», в ходе которой необходимо излучать оптимизм, ведь Украину надо склонять к повторению ситуации 2009 года, когда «победа была одержана по всем фронтам»…

Победить Украину

Однако если присмотреться к ситуации внимательнее, почему-то вспоминается Наполеон І Бонапарт, который говаривал: «Есть два рычага, которыми можно двигать людей: страх и личный интерес». Кажется, это тот самый случай, так как, несмотря на все регалии и доходы этих «персонажей», ими движет именно этот первородный инстинкт. Ведь правда, кто первый «откроет глаза» Путину, что все идет «не по плану», а его «великая многоходовка» провалена, в течении получаса может повторить судьбу Улюкаева, который, помнится, министром экономики когда-то был. А варежки за бесплатно шить никому не хочется.

То, что громкие заявления относительно «Северного потока» — это ярко выраженный элемент «информационной войны», никаких сомнений не вызывает. Посудите сами: ну, построили в Турции магистральный газопровод TANAP, запуск которого планируется на 30 ноября, и что? Где громкие заявления, что теперь Турция полностью энергетически независима, российский газ ей не нужен, а «русских мы сделали»? Нет их и не будет –потому, что TANAP проект экономический, призванный приносить прибыль, это не «чистая политика» в виде «Северного потока -2», при реализации которого, кроме «распила денег», заложены совершенно другие принципы: «победить Украину», ведь именно для этого он и задумывался.

Главная цель

А именно с этим у России как раз и проблема: главной цели – сохранения Украины в зоне своего энергетического влияния — добиться не удается. А то, что именно она и есть основная, свидетельствуют объёмы убытков, которые «Северный поток — 2» нанес российскому бюджету. В таком контексте — понятно, что его экономика вообще никого не интересует, а вот за неисполнение основной задачи Путина можно легко разом лишиться всего. Миллеру, кстати, тут хоть немножко могут «скинуть», всё-таки «друг самого из питерской подворотни», а вот рожденному в Авдеевке Донецкой области Новаку могут еще «проукраинское вредительство пришить».

Дело – труба

Так сможет ли Россия построить и запустить «Северный поток – 2» в приемлемые сроки? Ответ однозначный — нет. Весь вопрос в том, что судно-трубоукладчик не является российским, и именно поэтому в состоянии укладывать максимум 3 км. «трубы» в день, что теоретически позволяет проложить оставшиеся 147 километров за около 50 суток. Однако сезон, знаете ли неподходящий, шторма, проложенная труба газ через себя сразу пропускать не может, так как необходимо ее подключить к инфраструктуре и, как минимум, протестировать. Поэтому минимально возможный срок запуска «Северного потока -2» — явно не весна 2020 года, как утверждает российский министр.

Даже альтернативные источники в российском правительстве не так оптимистичны, как А.Новак, например, вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что российский газопровод «Северный поток — 2» заработает в середине 2020 года. Правда, он не указал: «заработает» — это как, в тестовом режиме или на полную мощность, и в каком именно месяце начнутся поставки газа по газопроводу. А не сказал потому, что знает: ранее сентября-октября вероятность этого минимальна, скорее – «под елочку», только 2021, а не 2020, как это необходимо.

Дания и птицы

Каковы причины? Разрешение Датского энергетического агентства уже получено, но в силу еще не вступило, бюрократия знаете ли. Кроме того, орнитологи, не понимая «величие проекта», что-то там о гнездовьях редких видов птиц бормочут, а решить этот вопрос как в РФ, где суду было все равно, что сухопутная часть газопровода проходит аккурат через заказник с «краснокнижными» растениями – никак, Европа все-таки. Таким образом, с учетом того, что «проблемы птиц» будут обсуждать как минимум до 16 декабря, работы по прокладке оставшихся 147 километров начнутся ближе к новому году, да и то если повезет. При удачной прокладке труб, его как раз до весны и достроят, но, еще два-три месяца нужны для «высыхания» газопровода на грунте, его тестирования и других плановых работ. Итого, Козак говорит о минимальных сроках поставок газа при неполной его загрузке.

Задача с неизвестными

Кроме всего этого, «в задаче» есть еще довольно много «неизвестных», которые повлияют на судьбу проекта. Например, Дания затягивала выдачу разрешения на строительства в первую очередь из-за того, что прошлое поколение «советских управленцев» тоже боялось только Сталина и, осознавая невозможность невыполнения приказа «вождя» в установленные сроки, просто хаотически разбросали контейнеры и фугасы с химическим оружием побежденной Германии по дну Балтийского моря. Кто ж думал, что «Северный поток -2» как раз в этом месте и будет проходить… Хотя, когда в России о чем думали – главное выполнить приказ «главного».

Вопрос с пятидесятипроцентной загрузкой всей этой газотранспортной системы так и не решен, несмотря на попытки Кремля «протащить» его через Бундестаг.

Закон, принятый немецким парламентом 13 ноября, несмотря на все попытки РФ изменить его суть, ни к чему не привели, он полностью соответствует нормам ЕС, а вопрос с дополнительной загрузкой «потоков» будет необходимо решать в Брюсселе с заранее прогнозируемым негативным результатом. Самое смешное, что несмотря на все «радостные информационные волны» Кремля даже в таком, не устраивающим его виде, он в силу не вступил, а верхняя палата Бундестага планирует утверждать немецкую газовую директиву только 29 ноября.

Проблема усугубляется за счет отсутствия у Европы острой необходимости в российском газе, ведь на созданный ею «прозрачный рынок» зашли «новые игроки» которые, что важно, поставляя точно такой же энергоноситель, «не размахивают при этом энергетической дубинкой». Причем, своим «величием» Москва сама доводит ситуацию до абсурда – следом за Украиной полностью от поставок российского газа уже в течении года-двух планируют отказаться Польша и Румыния, а это потеря рынков и денег.

Задача Путина провалена

Таким образом несмотря весь на оптимизм, излучаемый компанией Nord Stream 2 AG, хотя бы примерной даты окончания строительства «Северного потока-2» нет, а реализация проекта в отведенное время полностью провалена, ведь его смысл заключается в создании обходящего Украину маршрута транспортировки газа в Европу до, а не после окончания действия украинско-российского контракта на его транзит. Это привело к тому, что РФ столкнулась неучтенной в первоначальных планах и крайне неприятной проблемой: она не в состоянии в необходимые сроки завершить строительство обходных путей вокруг Украины, которые позволили бы ей исключить ее из системы экспорта российского газа в Европу по крайней мере в ближайшее время.

Ситуация усугубляется за счет того, что российская «элита», впрочем, как и остальные россияне, поражены страшным вирусом: многие искренне считают себя представителями «великой нации». При таких «раскладах» понятно, что договариваться о чем-то с Украиной на взаимовыгодных условиях – нонсенс, ведь она обязана «по умолчанию склонить голову» и согласиться на все условия Кремля. Однако тут тоже что-то пошло не так, наша страна к ситуации оказалась готова.

Именно тут, присмотревшись к ситуации внимательнее, понимаешь – в ситуации с «Северным потоком — 2» задача Путина не решена, а докладывать ему об этом все боятся. Миллер, кстати, «лис хитрый», что бы ему «ничего не предъявили», все больше о контракте говорит, а о «потоке» — практически ничего, ну разве: «можем за 5 недель построить», хотя юридически проект именно «Газпромовский».

Если на проблему в этой плоскости посмотреть, то становится понятным, что «информационная война» по газовому вопросу, кроме основных целей — склонить Украину любыми возможными способами к заключению краткосрочного контракта сроком на один год для достройки «Северного потока -2», преследует еще одну цель – показать Путину как все хорошо, чувство самосохранения, знаете ли.

Причем, поскольку они сами находятся в постоянном страхе, «информационная война» по газовому вопросу в отношении Украины, как и попытки воздействия на украинское правительство, находятся в той же самой плоскости: «чтобы боялись». Именно поэтому основной упор сделан на страшилки: «украинская газотранспортная система превратится в металлолом», «Украина потеряет деньги в бюджет и обанкротится», а «украинцы — замерзнут».

Глупость, конечно, редкая: так разговаривать с нацией, не побоявшейся выйти на Майдан и 242 дня от вас же защищавшей донецкий аэропорт, бессмысленно, но понять этого они не могут. Ведь, как сказал английский поэт Сэмюэл Тейлор Кольридж: «В политике то, что начинается страхом, кончается обычно безумием». Кажется, это именно этот случай – полная утрата чувства реальности.

А газотранспортная система и «газовый контракт»? Почему-то вспоминается утверждение, что 90% проблем решаются сами собой, а 10% проблем неразрешимы в принципе. Не переживайте – разрешится, так как было до этого, уже точно не будет, а по-другому — это значит выход Украины из «постсоветского энергетического пространства», в котором, кроме завышенных цен и коррупции, в общем-то, ничего хорошего и нет.

Секция «Дельта» группы «Информационное сопротивление»