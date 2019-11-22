Анджей Дуда в Вильнюсе по-белорусски: За Нашу i Вашу Свабоду! 22.11.2019, 17:34

Анджей Дуда

Фото: Пресс-служба президента Польши

Президент Польши произнес известный лозунг на трех языках.

Сегодня в Вильнюсе проходит торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. Президент Польши Анджей Дуда отметил роль повстанцев в истории Восточной Европы:

- Это место важно для всего нашего региона Центральной и Восточной Европы. Важно, что мы здесь все вместе - поляки, литовцы, белорусы, латыши, украинцы - потомки Речи Посполитой многих народов. Мы собрались здесь под символом «Белого Орла», «Погони» и архангела Михаила, которые означают исторические Польшу, Литву и Русь. Дело повстанцев было направлено против деспотичной российской империи, эта была одна из последних симфоний народов Речи Посполитой. Они поднялись на борьбу за нашу и вашу свободу, - сказал Анджей Дуда.

Эти слова Анджей Дуда проищенс на трех языках, в том числе и белорусском.

W swoim wystąpieniu w wileńskiej Katedrze Prezydent RP @AndrzejDuda przypomniał te słowa w trzech językach:

Za Naszą i Waszą Wolność!

Už Jūsų ir mūsų laisvę!

За Нашу i Вашу Свабоду!

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W Wilnie trwa pogrzeb Powstańców Styczniowych. Dzień Pamięci. #ŻegnamyBohaterów1863 pic.twitter.com/lnpJw0lANl — PL1918 (@PL1918) November 22, 2019

- Мы отдаем дань памяти руководителям восстания. Они погибли на виселице и были похоронены на горе Гедимина. Гора Гедимина, предок наших народов, прятала их тела. Для наших народов они - герои свободы. Сегодня мы в Центральной Европе, и никогда не согласимся перестать быть свободными. Мы развивали память о героях восстания и живем сейчас в наших национальных государствах. Сегодня мы отдаем дань памяти героям восстания, которые принадлежали ко многим народам Речи Посполитой. Во время похорон одного из первых казненных повстанцев деревянный крест на своих плечах нес польский еврей. Бок о бок с католиками и православными сражались иудеи и мусульмане. В эпоху «Солидарности» мы подняли восстание против красного царя, помня об идеалах, когда наши предки сражались за нашу и вашу свободу. Сегодня мы встречаемся тут как представители свободных народов, о чем мечтали наши предки и за что они отдали свои жизни, сейчас у нас это есть. Мы имеем сейчас самое важное для каждого народа - суверенные государства. И как они действовали вместе, мы сегодня хотим действовать вместе, чтобы обеспечить себе развитие и безопасность. Мы чтим героев не с мыслями о прошлом, а с мыслями о будущем. Солидарность народов Европы - это гарантия нашей независимости и развития наших народов, - отметил президент Польши.

Сайт Charter97.org ведет текстовую онлайн-трансляцию прощания с Калиновским и повстанцами 1863 года.