Евгений Афнагель: Дух свободы и единства удастся перенести из Вильнюса в Беларусь 22.11.2019, 17:53

Фото: prezydent.pl

Увиденное в столице Литвы не получится забыть.

Об этом Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, комментируя сегодняшнюю церемонию перезахоронения повстанцев Калиновского в Вильнюсе:

- На самом деле очень символично, что останки Кастуся Калиновского и других участников восстания нашли именно сейчас.

Калиновский даже в советское время был символом борьбы за свободу и символом независимости Беларуси.

И сейчас, когда наша страна находится на пороге серьезных перемен, когда мы оказались накануне очень важного периода для белорусов, крайне важно, что огромное количество белорусов находится сейчас в Вильнюсе, что здесь тысячи бело-красно-белых флагов и что люди из разных организаций и городов приехали, чтобы отдать дань памяти нашему национальному герою, человеку, который стоял у истоков создания независимой Беларуси.

Калиновский — это именно тот человек, память о котором для Беларуси сейчас очень важна.

- Что вы думаете по поводу такого количества белорусов с национальной символикой, которые в будний день приехали почтить Калиновского и повстанцев?

- Это производит впечатление национального единства. Люди из разных организаций, разных политических взглядов приветствуют друг друга, поздравляют, здороваются.

Пароль повстанцев «Кого любишь? - Люблю Беларусь!» витает над древней Вильней на каждом шагу. Когда мы шли сегодня утром по полупустым улицам Вильнюса, встречали как знакомых, так и незнакомых людей — и со всеми обменивались паролем повстанцев. И по этим словам мы все понимали, что мы — из Беларуси, что мы едины, что мы из одного лагеря, что мы вместе. И на самом деле это очень и очень вдохновляет.

Также, как и то, что сегодня происходило в центре Вильнюса. Когда останки повстанцев под колокольный звон и барабанную дробь выносили из собора — это было очень сильным моментом. И таких вдохновляющих моментов белорусы, наверное, не видели и не слышали очень давно.

- Удастся ли сохранить эффект от сегодняшних вдохновляющих моментов, связанных с Калиновским?

- Уверен, что удастся. Сохранить и привезти из Вильнюса в Минск. Этот дух национального единства люди не смогут забыть. Людям, которые сегодня здесь, (а многие из них еще не участвовали еще в акциях протеста), это даст мощный импульс. Ведь они увидели вот что: тысячи людей под нашими национальными флагами собрались вместе и чествуют самого великого национального героя новой истории Беларуси. Такие вещи не забываются.

Этот дух свободы и дух национального единства, который белорусы демонстрируют здесь, в Вильнюсе, удастся перенести в Беларусь — я в этом уверен.

И мы увидим национальное единство на улицах Минска — и в ближайшее время.