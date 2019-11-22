Трамп: Oтчет об исследовании истоков российского расследования будет «историческим» 22.11.2019, 18:04

Дональд Трамп

Президент США объяснил, что он поручил Руди Джулиани заниматься Украиной.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о том, что готовящийся к публикации отчет Министерства юстиции США об истоках российского расследования, будет «историческим». Президент сказал об этом в интервью ведущим программы «Fox и друзья» на телеканале Fox News, передает «Голос Америки».

Во время телефонного разговора с телеведущими президент рассказал об отчете генерального инспектора Министерства юстиции Майкла Горовица, который изучает то, как Федеральное бюро расследований соблюдало требования закона «О надзоре за иностранными разведками» во время российского расследования. Расследование открыли в 2016 году во время предвыборной президентской кампании.

«Говорят, что он [отчет] является историческим», - сказал Трамп, отказавшись вдаваться в подробности. «Это то, о чем я слышал», - добавил президент.

Линдси Грэм, председатель сенатского Юридического комитета, сказал Fox News в среду, что публикация отчета намечена на 9 декабря.

«Итак, то, что вы увидите, я предполагаю, будет, вероятно, крупнейшим скандалом в истории нашей страны», - продолжил президент, рассказав, что он поручил курировать расследование генпрокурору Уильяму Барру.

«И если это – исторический [доклад], то вы кое-что увидите. И тогда, возможно, это даже еще более важно, вскоре после этого у вас будет [доклад прокурора] Джона Дарема, – и он уже сказал, что [речь идет об] уголовном [деле]» - сказал Дональд Трамп.

Президент неоднократно обвинял высокопоставленных сотрудников администрации Обамы в том, что они разрешили «шпионить» за предвыборным штабом Трампа во время кампании 2016 года.

Генеральный инспектор Горовиц уже в течение полутора лет расследует предполагаемые нарушения, относящиеся к ордерам на осуществление слежки, выданным Судом по надзору за внешней разведкой. Министерство юстиции и ФБР получили в 2016 году разрешение на слежку за бывшим советником Трампа Картером Пейджем. На данный момент неизвестно, выдавал ли суд разрешения на слежку за другими сотрудниками предвыборного штаба Трампа.

Руди Джулиани поручили заниматься Украиной для борьбы с коррупцией

В интервью Трамп заявил, что он поручил своему личному юристу Руди Джулиани работать с Украиной в связи с его репутацией «великого борца с преступностью». Президент сказал, что он хотел, чтобы Джулиани включился в борьбу с коррупцией в Украине.

Комментируя открытые слушания по импичменту, которые проходили на этой неделе в Палате представителей, президент заявил, что демократы во время слушаний «выглядели как дураки».

«И это были их свидетели. Это было лучшее, что им удалось получить», - продолжил президент, назвав Адама Шиффа, председателя Комитета по разведке Палаты представителей, «психом».

Майк Пенс снова будет номинирован в вице-президенты

Комментируя предстоящую предвыборную кампанию, Трамп подтвердил, что он вновь предложит действующему вице-президенту Майку Пенсу войти в его предвыборную команду на выборах в 2020 году.

«Он – мой человек, он – мой друг», - сказал президент. Он отметил, что бывшая постпред США при ООН Никки Хейли тоже замечательно бы справилась с должностью вице-президента, однако Пенс, по словам Трампа, проделал «феноменальную работу».