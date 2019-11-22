Александр Лукашук: Для нас восстание Калиновского не закончилось 22.11.2019, 18:20

Александр Лукашук

Идеи повстанцев и их дела живы для нас и сейчас.

В Вильнюсе прошло торжественное перезахоронение Кастуся Калиновского и его соратников — участников национального-освободительного восстания 1863 года. На торжестве выступил Александр Лукашук, директор белорусского «Радио Свобода»:

- Это самый необычный день в истории Беларуси после провозглашения независимости. Это огромное счастье быть сегодня здесь. Такого количества белорусских национальных флагов в одном месте никогда раньше не было.

Это - исторический день. И он дает ответ на пароль повстанцев - люблю Беларусь и это взаимно. И самое главное, мы получили ответ на вопрос: закончилось ли восстание Калиновского? Для похороненных повстанцев да, но для нас - нет. Идеи повстанцев и их дела живы для нас и сейчас. И мы это сегодня увидели.