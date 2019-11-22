«В Орше все водители такси целенаправленно брали заказы, но не ехали на них» 22 22.11.2019, 18:47

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Как в Беларуси бастуют таксисты.

С 16 ноября в Минске, с 17 ноября в Могилеве и Гродно объявили забастовку водители «Яндекс. Такси». «Вечерний Бобруйск» узнал, собираются ли проявить солидарность с коллегами бобруйские таксисты.

Основное требование бастующих – повышение тарифов на проезд минимум в полтора раза.

А еще водители «Яндекс. Такси» требуют пересмотреть условия работы, установить прямую связь с нанимателем и чтобы российская компания отреагировала на их протест.

Чтобы доказать, что тарифы действительно занижены, водители из разных регионов приводят свои расчеты:

«Взять поездку на 5 рублей. Мы отдаем 23% Яндексу, 15-20% – перевозчику, грубо 40-45% с пяти рублей ушли. С оставшихся трех рублей откинем амортизацию, топливо. В лучшем случае останется 1,5 рубля. А если еще машина в кредит? Чтобы ее отработать, при таких условиях придется вкалывать и вкалывать», – говорят минские водители.

«Чтобы заработать за месяц более 500 рублей, нужно за сутки выполнить 40 заказов. Тогда наниматель гарантирует выплату суточного бонуса в 160 рублей «грязными». За 8 часов выполнить такую норму нереально, поэтому многие работают по 12-16 часов. За месяц выходит 600 рублей. 15-20 процентов из заработанного «Яндекс» забирает себе», – делятся могилевские таксисты.

«Раньше, если минимальный заказ был менее 3,5 рублей, таксистам доплачивали. Доплаты были в утренние часы с 7 до 9 и за круглое число заказов (10, 20 и т.д.), при этом для пассажира стоимость не менялась. На текущий момент тариф составляет только 2,5 руб. за 4 км и дальше – 50 коп. за километр. Т.е. для семьи из четырех человек стоимость проезда на такси составляет практически стоимость проезда в автобусе. На эту тему шутят, что теперь водители такси Гродно конкурируют с автобусным парком», – дополняет Гродно.

А что в Бобруйске?

Возможно ли повышение стоимости поездок в такси или массовые протесты у нас? Об этом журналисты спросили у руководителей бобруйских служб такси и их водителей.

Наталья Магидова, руководитель службы такси «Би-Би»:

– В Бобруйск пришли российские службы-агрегаторы, и это привело к резкому падению цен на наши услуги. Мы, конечно, подстроились, но и зарплаты водителей существенно упали. Если раньше средний чек по городу был около 3-х рублей, то сейчас – 1,5 рубля.

В итоге мы, как классическая служба такси, не можем теперь выставить адекватные цены, такие, как были раньше.

О забастовках в столице и областных центрах я, конечно, слышала. Моим решением было снизить цены, когда сюда пришли компании-агрегаторы. Мои водители тоже были против, но это ни к чему не привело.

Водители изначально находятся в неравных условиях. Кто-то просто подрабатывает пару часов, а для кого-то такси – это единственный способ заработка. А людям нужно платить налоги и кормить семьи.

В общем, по этой ситуации можно сделать вывод, что перенасыщение рынка такси приводит только к дополнительным трудностям, и в будущем нас ничего хорошего не ждет.

Виктория, водитель одной из городских служб такси:

– Я, конечно, читала про забастовки. Думаю, что у «Яндекс. Такси» они, в первую очередь, связаны с изменившимися условиями работы. Насколько я знаю, им убрали ряд доплат, и сейчас многие водители работают практически за «спасибо».

В такси работать в целом сейчас стало непросто. Расстояние, которое мне нужно проехать, чтобы забрать пассажира, может быть равным цене заказа. Если не больше. Но ведь никто не хочет работать «в минус». При этом мы еще можем отказываться от таких заказов, а в «Яндексе», насколько я знаю, часто отказываться нельзя. Потому что рабочее приложение фиксирует количество отказов, и водителя могут просто «заблокировать».

Стоимость услуг такси сейчас совсем невысокая. Но я считаю, что и поднять цены не получится. Во-первых, одна служба этого не сделает – у нее просто не будет клиентов. Если между собой договорится руководство нескольких служб – возможно, но на сколько поднимутся цены? На 50 копеек – максимум, больше люди просто не потянут. Станут ездить на маршрутках.

Что касается служб-агрегаторов как конкурентов, то это, в общем-то, не проблема. У каждой службы есть свои постоянные клиенты, а цены у нас практически сравнялись. Разница будет составлять не больше 20-30 копеек.

Егор, водитель «Яндекс.Такси» в Бобруйске:

– Я начинал работать в другой службе такси, а потом перешел в «Яндекс». Сначала, конечно, разница в лучшую сторону чувствовалась. Во-первых, почему-то у «Яндекса» пассажиры казались адекватнее. Во-вторых, даже за самый минимальный заказ «Яндекс» нам доплачивал, получалось не меньше 4-х рублей в любом случае. А сейчас нам эти доплаты убрали, и большинство водителей стало работать только по утрам, в пятницу и выходные дни, когда есть повышающие коэффициенты. Но я не думаю, что в Бобруйске возможна какая-то забастовка. Среди наших водителей нет сплоченности. Я слышал, что в Орше все водители целенаправленно брали заказы, но не ехали на них. Так они обратили внимание на себя, и «Яндекс» быстро вернул им доплаты.

Сейчас, из-за изменившихся условий, машин на линии стало значительно меньше. Но я могу предположить, что это временное явление. Все циклично. Скоро появится новая служба такси, которая предложит наиболее адекватные условия для водителей, и многие уйдут работать туда. Потом, через какое-то время, потеряв большое количество водителей, «Яндекс» вернет доплаты водителям, и все станет на свои места.