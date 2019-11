Спутник vs Путин 4 Артем Козлюк

22.11.2019, 19:00

Космический интернет напугал Кремль.

Новая серия космических спутников Илона Маска, запущенная на орбиту, вдвое увеличила количество сателлитов интернет-проекта Starlink. В то время как скептики говорят об опасности замусоривания космоса над Землей, свои идеи развивают и конкуренты Маска — Project Kuiper Джеффа Безоса, собственные проекты Марка Цукерберга и международная сеть OneWeb, обещающая космический интернет уже в 2021 году. Руководитель «Роскомсвободы» Артем Козлюк объясняет The Insider, как будет работать космический интернет, какие риски возникнут из-за него для общества и государств и как его появление скажется на свободе интернета.

Как это работает

В ноябре космическая компания Илона Маска SpaceX запустила новую партию околоземных спутников в рамках проекта по созданию дешевого и быстрого спутникового интернета — Starlink. Как и в прошлый раз, на орбиту вышло 60 сателлитов — теперь их стало 122, включая два тестовых. Всего планируется запустить около 42 тысяч спутников на разных орбитах высотой от 238 до 580 км: в октябре стало известно, что SpaceX подала в Федеральную комиссию по связи США (FCC) заявки на размещение 30 тысяч дополнительных спутников Starlink.

Пока что запуски спутников космической интернет-системы проходят успешно. Глядя на видеозаписи приземления первой ступени Falcon 9, которая уже четвертый раз успешно села на платформу в Атлантическом океане с романтическим названием Of Course I Still Love You («Конечно, я по-прежнему люблю тебя»), нельзя не испытать отчасти детский, отчасти научный восторг.

Удивительно, что еще в 2015 году проект был только в разработке, в 2018-м были созданы прототипы спутников, а уже сегодня мы видим, как воплощается новая глобальная идея Маска, выходящая за рамки устоявшейся парадигмы. Стремительность и игра вне правил в хорошем смысле — главные козыри известного предпринимателя и инженера. Его проекты, конечно, критикуют в том числе за хайп или несоразмерность вложенных усилий относительно результата. Но поиск нового и нестандартного — это всегда ошибки и критика со стороны. И, конечно, конкуренты.

Почему с космическим интернетом не все так просто

Один из главных аргументов против такого количества спутников рядом с Землей — резкий всплеск «космического замусоривания». Кроме понятного и очевидного техногенного засорения, которое возрастает из-за непредвиденных столкновений уже летающих по околоземным орбитам рукотворных объектов и их осколков, ученые опасаются того, что спутники SpaceX из-за своей яркости могут затмевать звезды. Если это произойдет, астрономы не смогут наблюдать Вселенную с Земли.

«Если в небе много-много ярких движущихся объектов, это чрезвычайно усложняет нашу работу. Это потенциально угрожает самой науке астрономии», — рассказал The New York Times астроном Джеймс Ловенталь.

Согласно оценкам Европейского космического агентства (ESA), 42 тысячи спутников от Starlink — это в 8 раз больше, чем нынешнее число всех спутников на орбите. Серия катастрофических столкновений может превратить околоземное пространство в минное поле обломков. В наихудшем случае спиральная мусорная катастрофа может запереть человечество на Земле, лишив возможности запускать новые космические аппараты. Как вам такой сценарий?

Инженеры Starlink пытаются решить проблемы разными путями: строя планы перемещения спутников на более высокие орбиты, обещая покрасить свои спутники в черный цвет на сторонах, обращенных к Земле, делая их менее отражающими и даже планируя заранее выводить их из строя, направляя в атмосферу Земли после нескольких лет эксплуатации, чтобы все их детали полностью в ней сгорали. Удастся ли им все это, покажет время. Но кроме этого Starlink надо следить и за конкурентами, в первую очередь за OneWeb, Athena от Facebook и Project Kuiper от Amazon.

Конкуренты

У Facebook есть своя программа раздачи интернета с помощью сверхвысотных беспилотников, которая постоянно трансформируется. Последние сведения о ней относятся к началу 2019 года, когда стало известно, что Facebook начал сотрудничество с Airbus в рамках проекта Zephyr. Вместе с тем есть информация и о космическом проекте Марка Цукерберга. Корпорация Facebook в 2018 году создала дочернюю компанию PointView Tech, которая работает над спутником Athena, способным доставлять данные в 10 раз быстрее, чем Starlink. Подробностей об том проекте мало — похоже, он еще на стадии предварительных согласований.

Project Kuiper — самый молодой из спутниковых мегапроектов. Но, зная возможности не менее амбициозного, чем Маск, главы Amazon Джеффа Безоса, можно сделать ставку на быстрый разгон. Тем более что у Безоса есть своя аэрокосмическая компания Blue Origin, занимающаяся разработкой собственной космической ракеты New Glenn. Blue Origin уже подписала контракты на многозапускное соглашение с Telesat — еще одной компанией, которая разрабатывает спутники на низкой околоземной орбите с предоставлением широкополосных услуг по всему миру. Спутники от Amazon будут располагаться на орбитах, схожих со Starlink: 590 км, 610 км и 630 км. В планах проекта — развернуть 3236 спутников.

На текущий момент у Amazon в рамках проекта Kuiper открыто 146 вакансий, что говорит о серьезности намерений и вполне конкретных целях. Amazon ведет активную переписку с FCC о регистрации своей спутниковой системы.

В свою очередь, OneWeb — это международный космический проект по созданию группировки из большого количества спутников для обеспечения широкополосным доступом интернет-пользователей по всему миру за счет полного охвата поверхности Земли. Спутники будут находиться на орбитах 800 и 950 км. Инвесторами проекта OneWeb выступают такие известные компании, как Airbus Group, Intelsat, Qualcomm Incorporated, The Coca-Cola Company и др. На сайте OneWeb обещают, что в 2021 году уже начнется предоставление глобальных интернет-услуг. Для этого на орбиту будут выведены сотни микроспутников.

В OneWeb главной миссией объявили построение глобальной коммуникационной сети, чтобы обеспечить связью ту половину населения планеты, которая ее не имеет. В проекте участвуют и российские компании. В 2015 году «Роскосмос» заключил с проектом OneWeb контракт на запуск спутников с помощью 21 ракеты-носителя «Союз». Спутники будут запускаться в 2019–2021 годах с космодромов Байконур (Казахстан), Восточный (Россия) и Куру (Французская Гвиана). Сумма контракта — один миллиард долларов. В феврале этого года «Роскосмос» сообщил, что с космодрома Куру во Французской Гвиане была запущена ракета-носитель «Союз-СТ-Б», которая доставила на орбиту первые спутники для проекта OneWeb.

Как это будет работать в России

Участие «Роскосмоса» в OneWeb могло и не состояться. Год назад ФСБ выступила против развертывания над территорией России иностранного проекта спутниковой связи. Как заявил тогда представитель российской спецслужбы Владимир Садовников, система OneWeb несет угрозу национальной безопасности и ее можно использовать для разведки.

Судя по всему, идет борьба за то, где именно будут располагаться наземные станции для покрытия территории России спутниковым интернетом. Очевидно, ФСБ хочет, чтобы станции находились в России, а не на территории сопредельных стран. В случае отказа российские спецслужбы, не исключаю, попробуют каким-то образом и «поглушить» сигнал спутниковых интернет-раздач, но это задача нетривиальная, я не думаю, что Россия уже готова развернуть такую борьбу полномасштабно, тем более в ближайший год. Узнать мы об этом никак пока не сможем — это всё секретные бюджеты, в принципе неизвестно, сформированы ли они уже или еще нет. Также мы не знаем, каким образом будет происходить прием-передача интернет-трафика у конечных потребителей. Самый очевидный вариант приема — спутниковая тарелка в том или ином виде, а, может, «космические проекты» придумают какие-то более портативные приемные модули. С передачей вопрос тоже открытый и более сложный. Возможно, будет комбинированный вариант с использованием имеющихся сетей, а, может, эти проекты придумают какие-то одомашненные устройства передачи до базовых станций. Таких подробностей построения сетей я пока не увидел.

Спецслужбам, конечно, хотелось бы иметь над ними контроль с принуждением OneWeb, Starlink и других к прямому взаимодействию, иначе коммуникации граждан через спутниковую сеть вырвутся из-под их пристального взгляда. Но пока это проблема даже для обычного интернета. Не то чтобы у нас «на ура» работала СОРМ, «прокачанная» до «пакета Яровой» (СОРМ — «Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий»). По многочисленным свидетельствам с операторского рынка не ко всем интернет-провайдерам может в принципе дойти «товарищ майор» с требованием предоставить канал до пульта местного отделения ФСБ. А те «коробочки», что стоят, не факт, что работают, а не просто были установлены «для галочки» в рамках освоения средств аффилированными со спецслужбой конторами, зарабатывающими на установке железа СОРМ.

При этом системы третьего поколения «Яровая+» — тоже тот еще долгострой с проблемами сертификации. Даже при полном их внедрении остается проблема прочтения зашифрованного трафика: еще три года назад доля HTTPS-трафика в интернете превысила 50%. Даже если ФСБ будет иметь доступ ко всему трафику пользователей, это будет напоминать поиск иголки в стоге сена, которое и само по себе эфемерно.

Юридические вопросы

До сих пор нет пока и четкого разъяснения от всех перечисленных спутниковых проектов — на каких условиях и по какой схеме должны подключаться пользователи к космическому интернету. Непонятно даже, какие из них будут коммерческими проектами, берущими деньги с потребителей, а какие — с условно бесплатным доступом. Например, мы же не платим напрямую спутниковым компаниям за использование GPS и ГЛОНАСС, но платим за гаджеты с включенным туда модулем. Будут ли эти проекты развиваться при участии государств или будет прямая связь с пользователями? На все эти вопросы мы, скорее всего, получим ответы уже ближе к началу эксплуатации этих систем — через год-другой.

Окажется ли одна из спутниковых систем по всемирной раздаче интернета под госконтролем в России — вопрос тоже открытый. Но если у подобных проектов Маска, Безоса, Цукерберга и других появятся наземные станции на территории РФ, это покажет, что взаимодействие с российскими спецслужбами началось, однако в какой фазе — нам вряд ли удастся узнать, если не случится сливов изнутри.

Поэтому при коммуникации в интернете в первую очередь надо надеяться на себя, повышая свою защищенность и используя сервисы, которые делают ее конфиденциальной и скрытой от посторонних глаз. Благо таких инструментов сейчас много и у них небольшой порог входа.

Ну а космическому интернету быть! Право на доступ в сеть становится одним из базовых прав человека в цифровую эпоху, а без спутников этого в полной мере не добиться.