США ввели санкции в отношении министра информации Ирана 22.11.2019, 19:19

Мохаммад Джавад Азари Джахроми, министр информационных и коммуникационных технологий Ирана

Мохаммад Джавад Азари Джахроми оказался в санкционном списке из-за массового отключения Интернета в Иране.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло в санкционный список Мохаммада Джавада Азари Джахроми, министра информационных и коммуникационных технологий Ирана. Санкции связаны с активным участием министра в ограничении доступа иранцев к Интернету и введении жесткой интернет-цензуры. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Министерства финансов, передает «Голос Америки».

Массовые ограничения доступа к глобальной сети продолжались в Иране на протяжении почти недели и были связаны с «опасениями в сфере национальной безопасности» из-за массовых антиправительственных протестов, которые охватили в ноябре практически всю страну. Ведомство, возглавляемое Азари Джахроми, играло ключевую роль в отключении Интернета. Точно также иранские власти ограничивали доступ жителей страны к глобальной сети в 2017 и 2018 годах.

Азари Джахроми, ранее работавший в Министерстве разведки, возглавил Министерство информационных и коммуникационных технологий в середине 2017 года. С его приходом цензура в иранском Интернете значительно усилилась, говорится в сообщении Минфина. Кроме того, министр также занимался реализацией программ слежения за оппозиционными активистами.

«Иранские лидеры знают, что свободный и открытый Интернет разоблачает их нелегитимность, поэтому они стремятся ограничить доступ в Интернет, чтобы подавить протесты против режима. Мы объявляем о санкциях в отношении министра информационных и коммуникационных технологий за ограничение доступа в Интернет, включая популярные мессенджеры, которые помогают десяткам миллионов иранцев оставаться на связи друг с другом и с внешним миром», - говорится в заявлении Стивена Мнучина, министра финансов США.

Все имущество и имущественные интересы Азари Джахроми, находящиеся в американской юрисдикции, должны быть заблокированы, а информация об этом должна быть передана OFAC. Гражданам США запрещается проводить любые транзакции с лицами, оказавшимися в санкционном списке.