закрыть
22 ноября 2019, пятница, 21:31
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Квалификация Евро-2020: Мартынович попал в топ-100 лучших игроков турнира

  • 22.11.2019, 19:27
Квалификация Евро-2020: Мартынович попал в топ-100 лучших игроков турнира
Александр Мартынович

Рейтинг футболистов был сформирован с помощью специального алгоритма на основе статистических данных.

УЕФА представил рейтинг игроков по итогам квалификации Евро-2020, пишет tribuna.com.

В топ-100 лучших попал защитник сборной Беларуси Александр Мартынович, расположившийся на 82-м месте. Полузащитник Игорь Стасевич занял 242-е место, хавбек Станислав Драгун – 271-ю строчку.

Лидерами стали: Мемфис Депай (Голландия), Френки де Йонг (Голландия) и Джордан Пикфорд (Англия).

Отметим, что рейтинг был сформирован с помощью специального алгоритма на основе статистических данных.


популярное за неделю

Мнение

Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе
Балто-Черноморский союз: как защититься Восточной Европе Алексей Гончаренко
Лукашенко как статистическая погрешность
Лукашенко как статистическая погрешность Ирина Халип
Чем завершится нормандский саммит?
Чем завершится нормандский саммит? Виталий Портников
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси
Эмоциональная правда о фальсификации «выборов» в Беларуси