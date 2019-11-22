Квалификация Евро-2020: Мартынович попал в топ-100 лучших игроков турнира 22.11.2019, 19:27

Александр Мартынович

Рейтинг футболистов был сформирован с помощью специального алгоритма на основе статистических данных.

УЕФА представил рейтинг игроков по итогам квалификации Евро-2020, пишет tribuna.com.

В топ-100 лучших попал защитник сборной Беларуси Александр Мартынович, расположившийся на 82-м месте. Полузащитник Игорь Стасевич занял 242-е место, хавбек Станислав Драгун – 271-ю строчку.

Лидерами стали: Мемфис Депай (Голландия), Френки де Йонг (Голландия) и Джордан Пикфорд (Англия).

Отметим, что рейтинг был сформирован с помощью специального алгоритма на основе статистических данных.