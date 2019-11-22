Россия теперь будет официальным вором 5 Матвей Ганапольский

22.11.2019, 19:48

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Матвей Ганапольский

Если только в России начинаешь активно расследовать коррупцию, то немедленно выходишь на себя.

Тут я посмотрел новое видео Навального про Рогозина. Ну, с Рогозиным всё ясно, но там, в ролике, был фрагмент выступления Путина, где он, прямо с какой-то болью, просто умолял — работайте прозрачно. Я очень понимаю Путина, ведь путиноиды клянутся ему в верности, но воруют, на него не глядя. И, слава Богу, Путин таки придумал, как бороться с повальным воровством.

Возможно, что это решение пришло после печального случая с захваченными украинскими катерами, с которых сняли все, вплоть до унитазов, но не суть. Главное, что у Путина и его путиноидов было два пути одолеть коррупцию и воровство — бороться с ней, или узаконить. Выбрано второе. И это правильно! Потому что, как только в России начинаешь активно расследовать коррупцию, то немедленно выходишь на себя.

Итак, придумано, что госдумовские буратины, которые умеют лишь запрещать и душить, должны принять поправки в Гражданский кодекс, позволяющий выпускать иностранные лекарства без лицензии. Тут необходимо напомнить, что бюджет России профицитный, и казна ломится от денег, но это с одной стороны. А с другой, одна из российских аптечных сетей сегодня предлагает покупать лекарств в кредит (!) под 23% годовых.

Комментировать тут нечего. Дожили!

Так вот, отныне Россия законодательно (!) будет воровать иностранные лекарства и выпускать их на своих фармацевтических заводиках. То есть лекарства, на которые западные фирмы потратили миллиарды долларов и десятилетия испытаний, будут клепаться на коленке в нашей богоносной стране. При этом, уже понятно, что это будут за лекарства, ибо высокотехнологичный препарат изготавливается по невероятно сложным технологиям из таких же невероятно сложных компонентов.

Откуда Россия возьмёт эти компоненты и технологии неизвестно. Возможно, что будет принят еще один закон, позволяющий воровать технологии, а также грабить и вывозить целые технологические линии, как вывезли целые заводы из Донбасса. А потом, в каком-то Гусь-Урюпинске, рогозинский робот Фёдор всё это смешает в кастрюле и радостные граждане, взяв кредит, под 23% годовых, будут этим всем лечиться.

Такой вот сценарий. А что, есть другой?

В принципе, мне всё равно, пусть те, кто голосовал за Путина, настойкой из Путина, а также таблетками из Путина и лечатся, не в них дело. Просто интересно наблюдать за тем, как Госдума, вместо того, чтобы спросить хозяина, что это он такое вытворяет со страной и народом, подмахнёт документ о воровстве в трёх чтениях минут за восемь.

Ну, а потом будет то, что ожидается — международные суды, санкции, уход высокотехнологичных фармацевтических гигантов из России.

Но ничего страшного.

Есть зелёнка, вата и водка.

Зелёнкой мажемся, вату прикладываем.

А водка нужна, чтобы напиться, когда идёшь за кредитом на лекарства под 23%.

Матвей Ганапольский, «Эхо Москвы»