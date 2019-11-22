«Назвали не только мое имя, но и номер паспорта!» 9 22.11.2019, 20:01

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Телефонные мошенники в Беларуси все хитрее.

Одной из жертв вишинга (телефонное мошенничество, при котором преступник связывается с человеком по телефону) стала минчанка Ольга. У женщины есть пенсионная карточка БПС-Сбербанка, с которой на днях неизвестные списали все деньги. Виной же всему - звонок аферистки, которая представилась сотрудницей банка, пишет kp.by.

- Я человек нелегковерный, но меня смогли обмануть, - говорит расстроенным голосом минская домохозяйка на пенсии Ольга Игоревна. - Все произошло буквально на днях. Первый звонок был из настоящего колл-центра банка, но я не успела поднять трубку. На следующий день снова неотвеченный звонок! Звонили с похожего номера - разница в одной цифре. Когда же я подняла вновь зазвонивший телефон, то услышала голос молодой девушки. Она представилась сотрудницей банка: «У нас ЧП, взлом системы. Для предотвращения снятия денег третьими лицами необходимо срочно заблокировать карту и переоформить ее». Назвала меня по имени-отчеству, спросила, в каком отделении мне удобно получить новую карточку. Параллельно я слышала офисный шум и разговор другого оператора, юноши. У девушки была лаконичная и профессиональная речь, чувствовалась, что она разбирается в банковских вопросах.

Ольга ответила на вопросы мошенников и выдала коды для логина и пароля, которые пришли ей эсэмэской во время разговора. При этом коды прислали в сообщениях от банка с предупреждением «Никому не сообщайте!».

- Девушка еще продиктовала личный номер моего паспорта - я его подтвердила. Когда же я назвала второй присланный на телефон код, я стала подозревать неладное.

После этого разговора Ольга набрала номер колл-центр банка, где трубку никто не поднял. На следующий день женщина дозвонилась до оператора. Поняв, что дело нечисто, она полетела в банк.

- Там мне сказали: «Со счета списаны все деньги - до копейки». А это 517 рублей 65 копеек! И как мне сказали, я уже 20-я потерпевшая в этом отделении,- говорит расстроенная Ольга. - Тогда же в банке я встретила молодого человека, который тоже попал на уловку мошенников. Мне только непонятно: почему банк не сделал рассылку своим клиентам с предупреждением о фактах мошенничества, раз я не первая, кого облапошили? Подозреваю, что мой личный кабинет интернет-банка был взломан. Так как утром 19-го ноября мне пришла пенсия, но в личном кабинете этой информации не было.

Ольга написала заявление в милицию. В РУВД она встретила еще нескольких товарищей по несчастью.

- У одного мужчины оголили четыре счета. После меня была еще одна такая пострадавшая. А когда я на днях позвонила в милицию, мне сказали: «Вас сотни! Вы не одна». Я до сих пор в стрессе. К счастью, на жизнь деньги у меня есть. Но на свою пенсию я рассчитывала, у меня идет ремонт.