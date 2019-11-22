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Правда о «выборах»
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В Вильнюсе вице-премьеру Беларуси кричали «ганьба»

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  • 22.11.2019, 20:26
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В Вильнюсе вице-премьеру Беларуси кричали «ганьба»
Игорь Петришенко

Патриоты жестко отреагировали на речь Петришенко.

В Вильнюсе на Кафедральной площади вице-премьера Беларуси Игоря Петришенко встретили криками «ганьба», пишет «Салідарнасць».

Петришенко, выступая после мессы в вильнюсском Кафедральном соборе по случаю перезахоронения повстанцев 1863-64 годов, заявил, что «для каждой страны есть свой образ Кастуся Калиновского, но он не должен стать той исторической фигурой, которая используется в политических целях».

Речь Петришенко снаружи собора, на Кафедральном площади, встретили - криками «ганьба».


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