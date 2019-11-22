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Правда о «выборах»
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Российский корабль нарушил границы Швеции

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  • 22.11.2019, 20:32
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Российский корабль нарушил границы Швеции
Фото: ТАСС

Швеция планирует повысить расходы на оборону.

Вооруженные силы Швеции сообщили, что российский корабль без разрешения вошел в шведские территориальные воды.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету Aftonbladet.

Сообщается, что российский государственный корабль вошел в шведские территориальные воды к западу от Гетеборга.

Нарушение произошло в воскресенье и о нем уведомили правительство.

"Поскольку у судна не было действующего разрешения, Вооруженные силы расценивают это как нарушение правил пребывания на территории страны", - заявил представитель Вооруженных сил Швеции Филип Саймон.

Как сообщалось, правительство Швеции планирует ввести новый налог для финансовой отрасли, чтобы финансировать более высокие расходы на оборону на фоне усилий по противодействию военному наращиванию России в Балтийском море.


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