Как изменятся нормы оценок в школе 2 22.11.2019, 20:44

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В белорусских школах тестируют новую систему оценки знаний учеников.

CМИ уже сообщали о том, что в белорусских школах тестируют новую систему оценки знаний учеников. Ее уже корректировали больше 10 лет назад — в мае 2009 года. Но так как с 2015 года в школах применяются новые учебные программы, в которых уклон не только на знания, но и на умение их применять, то и оценки потребовали корректировки, пишет «Витебский курьер».

Сейчас уже активно проводится эксперимент по апробированию норм школьных оценок, — процитировало агентство «Минск— Новости» Валентину Гинчук, директора Национального института образования.

Что сейчас в школах?

На данный момент действует 5-уровневая оценка усвоения материала. Наивысшие, четвертый и пятый уровни (7 — 8 и 9 — 10 баллов в дневнике), дают за применение знаний в знакомой и незнакомой ситуациях (задачах) соответственно.

Что изменится?

Эксперты от Минобразования хотят, чтобы оценивалось не только усвоение материала (предметные результаты), но и умение ученика учиться, его способности работать с разными источниками информации (метапредметные итоги).

Таким образом, новые нормы оценок скорректированы так, чтобы соответствовать и новому стандарту общего среднего образования, принятому в декабре прошлого года. При успешном проведении эксперимента обновятся и методы проверки знаний, — добавила директор НИО.