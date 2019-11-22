Как Литва поддерживает крымских татар 22.11.2019, 21:17

Об исторических связях двух народов и о нынешних взаимоотношениях рассказывают литовские и украинские эксперты.

Согласно данным переписи населения Литвы от 2011 года (последней на сегодняшний день) татары занимают седьмое место среди населяющих страну народов. Хотя на их долю приходится всего 0,09% от общей численности населения республики.

«Исторически все национальности в Великом княжестве Литовском жили вместе»

Как отметил в беседе с корреспондентом pусской службы «Голоса Америки» главный редактор украинского крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев: «Литва связана с крымскими татарами невероятно тесно. В Тракае родился первый крымский хан! И на протяжении всех этих веков эти связи не обрывались, потому что мы оказались очень близки литовскому народу, литовской ментальности. И здесь на протяжении столетий живут потомки крымских жителей, которые приехали сюда еще при великом князе Витовте. Их уважают, они занимают достойное место в литовском обществе, все знают, что это потомки крымских татар и караимов, то есть, крымцев, которые сюда тогда переселились».

Айдер Муждабаев

Литовский политолог и этноконфликтолог Имантас Мелянас добавляет: «Исторически в Литве не было исламофобии. И те мусульмане – прежде всего, татары – которые переселились на территорию Великого княжества литовского, получили шляхетское сословие. То есть, все они стали дворянами. Конечно, сейчас у нас сословных привилегий нет, но сам по себе данный факт очень интересный.

Некоторые из них переходили в католичество, и сегодня мы можем распознать их только по фамилиям, в которых сохранились татарские корни, хотя сейчас они граждане Литвы или Польши. Но исторически все национальности в Великом княжестве и Речи Посполитой жили вместе, и единственное различие было в вере. Одни ходили в костелы, другие – в мечети, третьи – в синагоги. Но в быту никаких различий не было совершенно», – отмечает собеседник.

Татарские воины Великого княжества Литовского. Фрагмент иллюстрации

И подчеркивает: «По сути дела, и иудеи, и христиане, и мусульмане – это люди Писания. И согласно религиоведению, это – три ветви веры в бога единого. Просто мы по-разному исполняем свои обряды. Поэтому никаких причин для взаимной подозрительности и – не дай бог – ненависти из-за разницы веры просто нет. И это касается не только Литвы, но и всей Европы, и остальных частей света. А здесь мы нормально общаемся и с татарами, и с чеченцами, и с азербайджанцами, и с турками, которые ведут здесь бизнес».

«Горжусь тем, что приложил руку к этому процессу»

Справедливость этих слов подтвердил полномочный представитель Меджлиса крымскотатарского народа в Литве, профессор университета Миколаса Ромериса Адас Якубаускас. Сам он является литовским татарином, и о проблемах крымских татар он впервые узнал летом 1987 года, когда прошла манифестация представителей этого народа на Красной площади в Москве. «А в мае 1989 года в Нагорном парке Вильнюса по моей инициативе был организован митинг в поддержку крымскотатарского народа. На этот митинг пришло порядка 14 тысяч человек, и, кстати, к нам тогда приехала группа крымских татар из Ташкента. И оказалось, что это было первое на территории тогдашнего Советского Союза подробное мероприятие, организованное не самими крымскими татарами», – вспоминает Адас Якубаускас.

Итогом митинга стали подписи его участников под петицией в защиту крымских татар. Якубайскас отвез эту петицию в Москву и вручил Мустафе Джемилеву. После пересчета подписей петиция была отдана в приемную ЦК КПСС. «Потом мы пошли в гостиницу “Москва”, где собирался пленум ЦК КПСС по национальному вопросу. Там были представители и литовской делегации, и, кстати, именно они подняли этот вопрос на пленуме. Конечно, иначе и быть не могло, ведь литовцы сами пережили депортацию 14 июня 1941 года. И что самое удивительное – в процесс включился калмыцкий поэт Давид Кугультинов, который с трибуны выступил в поддержку крымскотатарского народа. И я очень горжусь тем, что приложил руку к этому процессу», – вспоминает он.

Когда же в апреле 1990 года советское руководство начало экономическую блокаду Литвы, представители крымскотатарского народа проявили солидарность с прибалтийской республикой. «Они пригнали КамАЗ, доверху нагруженный продуктами. Там был и творог, и фасоль, и халва, и сахар. И все это было упаковано в мешочки, которые своими руками сшили крымскотатарские бабушки, что, конечно, было особенно трогательно. Мы отдали эти подарки в детские дома, дома престарелых и другие социальные учреждения», – продолжает профессор университета Миколаса Ромериса.

Адас Якубаускас и Имантас Мелянас

Когда Литва объявила о восстановлении независимости, Мустафа Джемилев через Адаса Якубаускаса прислал поздравление Витаутасу Ландсбергису. По словам господина Якубаускаса: «Со временем эти связи только окрепли, я был в составе литовской делегации на втором курултае крымскотатарского народа, и, в конце концов, крымские татары попросили меня стать представителем их Меджлиса в Литве, и я с удовольствием согласился. И, наконец, меня избрали заместителем генерального секретаря Всемирного Конгресса крымскотатарского народа».

«Я навсегда сохраню память о Джоне Маккейне»

В марте 2015 года в литовском Сейме прошла встреча с представителями крымских татар. Приветственное обращение к участникам встречи из США прислал сенатор Джон Маккейн. «Мне запомнилась очень существенная фраза из этого обращения: “Господин Путин, мы никогда не признаем законность оккупации Крыма”. Потом, когда сенатор Маккейн приехал с визитом в Вильнюс, Эмануэлис Зингерис пригласил меня на встречу с ним. И я пришел с крымскотатарским флагом. И когда Джон Маккейн проходил мимо меня, он в знак уважения нагнулся перед этим флагом, что для меня было очень приятно, и я навсегда сохраню память об этом человеке», – рассказал Адас Якубаускас.

Кстати, именно в день проведения встречи в литовском Сейме российские власти объявили Меджлис крымских татар террористической организацией. Примерно через полчаса после начала видеотрансляции об этой встрече была совершена хакерская атака. «И почти сразу из Украины, из США, из Израиля стали поступать предложения о восстановлении сервера! И мы узнали, что работаем не зря, потому что люди в разных странах смотрели нашу трансляцию», – отмечает полномочный представитель Меджлиса в Литве.

После вильнюсского форума, в котором принял участие заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, он был задержан в Бахчисарае, и против него было возбуждено уголовное дело. А член исполнительного комитета Всемирного конгресса крымских татар Эрвин Ибрагимов пропал без вести, и с тех пор о его судьбе ничего не известно.

Адас Якубаускас напоминает, что Мустафа Джемилев и Ильми Умеров были удостоены литовских государственных наград, а сам он в начале ноября этого года был награжден знаком «За заслуги перед крымскотатарским народом». «Я очень рад, что татарская диаспора в Литве имеет политический вес и пользуется уважением, и мы можем влиять на процессы, связанные с крымскими татарами», – подчеркивает собеседник «Голоса Америки».

В конце беседы Адас Якубаускас рассказал, что во время недавнего заседания Всемирного конгресса крымских татар он предложил создать специальный фонд по сбору средств для установки в Тракае памятника основателю Крымского ханства Хаджи Гераю. Памятник планируется воздвигнуть в 2021 году.

«Литовцы – абсолютно наши люди»

Кстати, 9 мая этого года парламент Латвии принял постановление о признании геноцида крымскотатарского народа, а 6 июня аналогичное постановление принял Сейм Литовской республики.

Комментируя эту информацию, Айдер Муждабаев подчеркивает: «Крымские татары знают всех поименно людей, которые им помогают, в том числе и в Литовской республике.

Но, к сожалению, больше чем Литва ни Украине, ни крымским татарам извне не помогает никто. Литва – это страна проукраинских волонтеров, людей которые всегда рады пригласить, и помочь, и приехать в Украину, и обучить наших снайперов, помочь нашим детям – сиротам при живых отцах. Если бы весь мир был как Литва, то России в ее нынешнем качестве просто не существовало бы. К сожалению, Литва не так велика физически, как велика морально. Но эти силы у нее огромные! И эти ребята всегда с нами. Я очень благодарен и литовским политикам, дипломатам, главе МИД Линасу Линкявичюсу! Мы дружим с послом Литвы в Украине Марисом Януконисом, который всегда рядом с нами. То есть, можно сказать, что литовцы – абсолютно наши люди».