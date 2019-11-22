Земля повстанцев: где в Беларуси почтить память героев-калиновцев 3 22.11.2019, 21:26

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Таких мест в нашей стране множество.

Сегодня, 22 ноября, в Вильне (Вильнюсе) прошли мероприятия по перезахоронению останков участников национально-освободительного восстания 1863–1864 годов, включая его предводителей – Кастуся Калиновского и Зигмунта Сераковского. Далеко не все наши соотечественники смогли попасть на церемонию прощания. Сайт planetabelarus.by опубликовал небольшой гид по местам, где можно поклониться праху повстанцев на территории современной Беларуси.

ПЛЕБАНЬ, МИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В лесу, неподалеку от деревенского храма, в котором соратники Калиновского хранили оружие, находится старое католическое кладбище, где похоронены пять участников восстания, погибших в битве с русскими казаками возле деревни Свечки. Их имена известны. На могиле в 1923 году был установлен мемориальный камень. Еще один валун – на том же кладбище – посвящен памяти повстанцев под предводительством Костюшко.

КОЛПАКИ, БАРАНОВИЧСКИЙ РАЙОН

Рядом с деревней находится мемориал в честь нескольких сражений, произошедших между повстанцами и регулярными российскими войсками (в историю событие вошло как бой под Миловидами) в июне 1863 года. В 1930-х, когда эта часть Беларуси входила в состав Польши, здесь возвели часовню.

А в 1988 году в честь 125-летия битвы были установлены два памятных камня: один с портретом Калиновского, другой – с надписью «За вольнасць нашу i вашу».

Примечательно, что по другую сторону дороги находится братская могила русских солдат, погибших в том же бою. Над ней в 1913-м воздвигли чугунный крест.

ИВАЦЕВИЧИ

На вершине Шибельной горы, расположенной на севере райцентра, в 1864 году российские власти повесили 20 повстанцев – собственно, само название холма произошло от белорусского «шыбеніца» (виселица). Говорят, еще в первой половине ХХ века на деревьях на Шибельной горе виднелись вросшие в кору иконки – так местные жители увековечили память казненных повстанцев. В 1990-х здесь был установлен крест.

КОССОВО, ИВАЦЕВИЧСКИЙ РАЙОН

На старинном кладбище, что находится у въезда в Коссово со стороны Ивацевичей, неподалеку от живописной часовни в 1928 году установили памятник на братской могиле повстанцев 1863–1864 гг. При этом само местечко Коссово, конечно, больше известно благодаря родившемуся здесь руководителю другого антироссийского восстания, 1794 года, – Тадеушу Костюшко.

БОГУШЕВИЧИ, БЕРЕЗИНСКИЙ РАЙОН

В первой половине XIX века в деревне располагалось имение рода Свенторжецких, представители которого стали участниками восстания Калиновского. После его подавления генерал-губернатор Муравьев (известный как «Вешатель») лично распорядился сжечь родовую усадьбу в Богушевичах. От всего комплекса осталась лишь неоготическая часовня-усыпальница, в которой повстанцы хранили свое оружие.

ВОЛКОВЫСК

Среди нескольких десятков могил мемориального кладбища солдат, погибших во время советско-польской войны 1919–1921 гг., также находится крест, установленный в память о повстанцах Калиновского.

РОГАЧЕВ

На городском кладбище в 2015 году появились памятный крест и валун на могиле рогачевского шляхтича Томаша Гриневича, который в 1863-м организовал и возглавил повстанческий отряд из местных жителей. В том же году Гриневич попал в плен к царским карателям и был расстрелян. Сохранилось несколько его стихотворений и рисунков из тюрьмы. Кстати, Гриневича называл своим дальним родственником писатель Владимир Короткевич – повстанец стал прототипом героя его романа «Каласы пад сярпом тваім», повествующего о событиях 1863–1864 годов.

Таких мест, которые посещают любители истории и те, кто хочет отдать дань памяти героям-калиновцам, в Беларуси множество. Это и могила повстанца Яна Болеслава Луцкевича (отца основателей белорусской государственности Ивана и Антона Луцкевичей) на минской Кальварии; и монументальные кресты в деревне Озеры под Гродно; и памятник-крест в деревне Слободка Островецкого района, выполненный в виде рукояти меча и установленный на частном участке земли; и могила косионеров в деревне Миневичи под Мостами – место описано в романе Элизы Ожешко «Над Неманом», где говорится о 40 погребенных под гранитным камнем героях; и мемориальные колонны в Осошниках и Полонске Пружанского района...

А какие места, связанные с восстанием Калиновского, известны в вашей местности?