«Известия»: Российские сейсмологи допустили факт ядерного взрыва в Южно-Китайском море 7 22.11.2019, 22:23

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Stefan Auth

Предложительно взрыв произошел на глубине 50 метров.

В Южно-Китайском море действительно мог быть произведен ядерный взрыв. Такое мнение высказал в пятницу, 22 ноября, руководитель лаборатории прогнозов Центра геофизических прогнозов «Градиент» Виктор Боков, пишет сайт iz.ru.

«Мы посмотрели информацию по экзогенным процессам. Там действительно мощные процессы идут, но они очень медленные для инициирования землетрясения. Поэтому маловероятно, что это природное явление, скорее всего, это действительно испытание ядерного оружия», — сказал он.

Глобальная сеть мониторинга окружающей среды uRADMonitor фиксирует на побережье Южно-Китайского моря значительное превышение фоновых показаний радиации. В китайском Чжаньцзяне оно составляет 0,24 микрозиверта/час, в Шэньчжене — 0,23 микрозиверта/час, в Сингапуре — 0,21 микрозиверта/час.

При этом значение радиации в Куала-Лумпуре, который находится вдали от побережья Южно-Китайского моря, составляет 0,06 микрозиверта/час. Для человека наиболее безопасными считаются дозы радиации до 0,2 микрозиверта/час.

20 ноября американское издание Hal Turner Radio Show сообщило со ссылкой на военные источники, что в Южно-Китайском море был произведен подводный ядерный взрыв, пишет «Ридус». По его данным, детонация произошла на глубине 50 м, а мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. По словам источников, «землетрясение исключено». Официального подтверждения этой информации нет.

В пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что угроза негативного воздействия на россиян ввиду повышения уровня радиационного фона в Южно-Китайском море отсутствует, пишет RNS.

В то же время старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Алексей Куприянов рассказал «Известиям», что сообщения СМИ о том, что в Южно-Китайском море якобы произошел подводный ядерный взрыв, скорее всего, являются фейком.

В Москве в августе 1963 года СССР, Великобритания и США подписали Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, под водой и в космическом пространстве. В 1996 году ему на смену пришел Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Из государств, обладающих ядерным оружием, его подписали Россия, Великобритания, Франция, США и Китай. Однако Вашингтон и Пекин так и не ратифицировали соглашение. Не подписали договор Индия, Пакистан и КНДР. В связи с этим он до сих пор не вступил в силу.

Напомним, что ранее Studio Х97 сняло фильм-расследование «Островец смерти» об опасности Островецкой АЭС.