Коломойский: «ПриватБанк» будет возвращен мне в ближайшее время 23.11.2019, 8:42

Игорь Коломойский

Украинский олигарх рассказал о своих планах.

Олигарх Игорь Коломойский заявил, что вернет в свою собственность «ПриватБанк» в ближайшем будущем.

Об этом бизнесмен заявил в комментарии Kyiv Post.

По словам Коломойского, о его планах вернуть «ПриватБанк», который до декабря 2016 года был в его собственности, знают в Международном валютном фонде.

«Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен мне в ближайшее время», — заявил олигарх.

Данное заявление для Kyiv Post прокомментировал также руководитель Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан. По его мнению, олигарх пытался привлечь к себе внимание.

Также в комментариях изданию Коломойский заявил, что не знает, почему его Никопольский завод ферросплавов выкупил аренду парковки перед главным офисом «ПриватБанка».

Олигарх подчеркнул, что завод справедливо требует компенсации от «ПриватБанка», и пригрозил, что протест может обостриться, если банк не сдастся.

«Если «ПриватБанк» продолжит так себя вести, я думаю, что работники завода могут войти в «ПриватБанк», — пригрозил Коломойский, подразумевая, что рабочие будут штурмовать банк.

Напомним, пикетирование здания «ПриватБанка» на Музейном переулке, 10, началось 20 ноября. При этом акция протеста совпала по времени с визитом миссии МВФ в Киев — переговоры с представителями Фонда проходят, в том числе, в офисе набсовета «ПриватБанка» по упомянутому адресу.

Ранее сообщалось, что в мае 2018 года Нацбанк Украины подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее НЗФ. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств «ПриватБанка» по кредиту рефинансирования.

Хозсуд Днепропетровской области 28 августа 2019 года утвердил мировое соглашение между НБУ и НЗФ, инициатором которого выступил НЗФ. Завод обязался погасить за 12 месяцев весь долг 21 млн грн равными частями без комиссии, однако уже 6 сентября досрочно выполнил обязательства перед НБУ.

В то же время, как следует из материалов дела № 910/13 013/19, НЗФ обратился в Хозсуд Киева с иском к «ПриватБанку» о взыскании 22,04 млн грн.