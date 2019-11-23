Королевство кривых зеркал 1 Анири Анишвел, naviny.by

23.11.2019, 8:59

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Почувствуйте себя достойными людьми — белорусами а не суралебами.

По поводу имени/фамилии автора прошу не беспокоиться, я не сошла с ума. Просто вдруг остро почувствовала себя жительницей Королевства кривых зеркал.

Справка для тех, кто не читал или подзабыл.

«Королевство кривых зеркал» — чудесная сказка Виталия Губарева о королевстве, где имена всех жителей являются зеркальными отражениями имен нарицательных: Йагупоп (попугай), Абаж (жаба), Нушрок (коршун), Анидаг (гадина). В королевстве производят кривые зеркала, в которых уродливые кажутся красивыми, старые — молодыми, изможденные — упитанными и наоборот. Такое положение дел очень устраивает короля и его министров, оно помогает управлять страной так, как им хочется.

Я ощутила себя в центре страны под названием Суралеб. В ней рулят абажи, нушроки, анидаги и прочие йагупопы. Здесь все перевернуто с ног на уши, здесь черное тщательно отмазывают и рядят в белое, а уродство, трусость и подлог выдают за красоту, честность и патриотизм.

Суралебские призраки преследуют меня давно. Просто иногда видится какой-то просвет в конце бесконечного кривозеркального тоннеля. А порой — бац, происходит какая-то мелочь, но именно она и подкашивает. Я сейчас про последние события на предвыборном фронте.

Да-да, это только с виду кажется, что все сонно и скучно. На самом деле — фронт. Ну а как еще иначе можно добиться почти 20-процетной явки избирателей за три дня досрочного голосования?

Взять, к примеру, скандал на избирательном участке № 37 в Бресте. Казалось бы, все предельно ясно. Есть видео, снятое наблюдателем от Белорусской социал-демократической партии (Грамада). Мы отчетливо видим, как молодая статная дама выходит из кабинки для тайного голосования и красиво плывет к урне. К даме направляется этот самый наблюдатель, он интересуется количеством бюллетеней, которые она собирается вбросить в ящик. Камера фиксирует ну никак не один лист в наманикюренных пальцах.

Наблюдатель интересуется: кто дал вам столько бюллетеней? Горе-избирательница беспомощно оглядывается в сторону членов комиссии, и мы слышим обращенный к ней женский голос (как выясняется позже, принадлежащий председателю комиссии): «Выйдите с участка, пожалуйста, выйдите». Дама спешно покидает территорию, так и не доведя до конца свой досрочный гражданский долг.

Суть происходящего очевидна, да? Так вот нет. Настоящие ытоиртапы республики Суралеб трактуют события по-своему, кривозеркально. Героиня видео, которую ушлые журналисты по-быстрому идентифицировали как педагога-психолога детского сада, утверждает, вся в нервах: бюллетень у нее был один, просто сложила она его втрое (интересно, почему не впятеро, или не в трубочку, как свиток, скрутила?), законом-де, это не запрещено. А ретировалась с участка, потому что не ожидала такого напора от наблюдателя.

«Я до сих пор не могу придти в себя. Я действительно испугалась, потому и ушла. Неприятно очень, что меня обвиняют в том, чего я не делала», — давит на жалость начинающий педагог-психолог.

И правда, бесчеловечный какой-то наблюдатель! Вцепился в нежное создание, как апрельский клещ в собаку. Нет бы сидеть молча, созерцать красоту во плоти и наслаждаться — молодой же мужчина.

Трагизму прибавила упомянутая председатель комиссии — она же непосредственная начальница «пострадавшей» по месту работы. Так, говорит, оболгали ее честную подчиненную, что у той сбой со здоровьем случился, пришлось даже больничный брать! И вообще, за руку ее кто-нибудь словил? Ну вот! А на нет и суда нет.

Апофеозом истории стал комментарий председателя Центризбиркома. Я, признаться, с тайным злорадством ждала, как Лидия Михайловна на сей раз выкрутится. Она, конечно, чиновник опытный, и дело свое знает, но уж больно однозначная ситуация.

Ха! Крибле, крабле, бумс, абаж, нушрок, анидаг, йагупоп… Кривые грани Зазеркалья позволяют сделать очевидное невероятным и наоборот. Глава ЦИК прямо в лоб любопытным журналистам заявляет: наблюдатель, перехвативший возле урны девушку в Бресте, должен быть лишен аккредитации.

По оценке Ермошиной, наблюдатель этот «совершил злостное нарушение закона — и гражданского, и избирательного»: «Он что, участковый оперуполномоченный, чтобы ему демонстрировали, что у них находится в руках?».

И вообще, добавила Лидия Михална, граждане у нас, оказывается, иногда «опускают не только бюллетени, но и петиции в ящики для голосования — чтобы они дошли».

Эх, знать бы раньше! Это ж сколько я петиций подписала за последние лет пять, и вдруг выясняется, что все их можно было бросать в урны на выборах. Сходить, что ли, 17 ноября на участок? У меня как минимум штук пять неотложных петиций наберется, от строительства собачьих площадок до отставки коммунистического министра образования.

А еще впечатлили обнародованные Объединенной гражданской партией списки участковых избирательных комиссий по Старовиленскому округу № 105 Минска, из которых следует, что каждая комиссия на 90-100% (!) состоит из работников одного предприятия, а возглавляют их руководители этих предприятий.

Нет, я, конечно, не вчера родилась, и про составы комиссий слышала, но чтоб вот так, внаглую, до 100 процентов... Круговая порука железная — кто ж захочет лишиться работы? А потом, при подсчете голосов, эти коллеги сплотятся, сгруппируются, надежно закрыв своими задами обзор столов, на которые выпотрошат полные урны. Ни один поганый, Западом купленный наблюдатель не прошмыгнет — разве что обратится в шмеля. А еще потом эти коллеги, как ни в чем не бывало, продолжат работать в своих конторах, смотреть в глаза друг другу и окружающим, веселиться на корпоративах. Ну а что?! Не они такие — жизнь такая. И вообще, у них дети.

Впечатлила также просветительская беседа педагогини БГЭУ, заснятая на видео студентами. Женщина, конечно же, тоиртап. Не сказать, чтоб плохая, не жесткая, не сквернословит, тепло, почти по-матерински склоняет студентов проголосовать непременно досрочно. «Это все отслеживается», — многозначительно объясняет она тем, кому в перспективе, после нас, предстоит что-то делать с нашим несчастным государством.

Можете обвинить меня в наивности, но очень хочется верить в этих студентов. Потому что среди них есть не только те, кто помогает абажам и нушрокам фальсифицировать свои и чужие жизни, но и те, кто снимает это на видео, присылает журналистам.

Дорогие мальчики и девочки, не вырастайте, пожалуйста, в анидагов! Не помогайте плохим дядькам и теткам творить зло. Если каждый из вас просто не даст себя использовать, как вещь, не будет делать то, чего не хочет, все вместе вы станете силой, с которой они не справятся.

Это ведь элементарно: невозможно отчислить всю группу, весь курс, весь вуз. Почувствуйте себя годными людьми, белорусами а не суралебами — это приятно, правда.

Анири Анишвел, naviny.by