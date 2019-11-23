Адвокат «доцента Наполеона» связал его действия с фазами луны 23.11.2019, 9:18

В России всерьез рассматривают мистическую версию ЧП.

Защитник российского историка Олега Соколова рассматривает несколько версий убийства аспирантки Анастасии Ещенко. Эксперты предлагают вариант активной фазы луны, сообщил адвокат историка Александр Почуев, пишет rosbalt.ru.

«Линия защиты в данном деле может представлять лишь клубок, и выстроить ее в какой-то четкий вектор можно будет лишь тогда, когда мы увидим обвинительное заключение, подписанное прокурором», — рассказал Почуев. При этом на данный момент существует более десятка версий убийства аспирантки, в том числе мистические.

«Недавно специалисты по психологии, психиатрии в рамках работы по формулированию вопросов предстоящей психолого-психиатрической экспертизы задали интересный вопрос по поводу фазы луны. Оказывается, луна была в активной фазе и было три дня до полнолуния, — отметил адвокат. — Это известный медицинский факт, что многие дебюты шизофрении, дебюты психических расстройств совершаются именно в это время».

Олега Соколова обвиняют в убийстве возлюбленной аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, историк застрелил девушку, после чего расчленил и пытался утопить останки в Мойке.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО.

Следствие продолжается.